Fremtind får inn mange meldinger om skade hvor kundene ikke har opprettholdt vedlikeholdspliktene sine. Konsekvensen kan være at de får mindre igjen på forsikringen sin.

– Som huseier er du ansvarlig for nødvendig vedlikehold og pleie av huset. Forsikringen dekker ikke alle skader som oppstår på grunn av manglende vedlikehold, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Skadeforebygger Therese Nielsen. Foto: Fremtind

Taket ditt er ekstra viktig

Ekstremværet Gyda er en fersk påminnelse om at været blir stadig våtere og villere. De siste ti årene har forsikringsselskapene utbetalt en samlet erstatning på rundt 30 milliarder kroner for skader på bygning og innbo, samt skogskader fra naturhendelser eller vær.

– Derfor er det viktigere enn noen gang å forebygge og vedlikeholde, og spesielt viktig er det å ta vare på taket sitt. Halvparten av skadene vi registrerer på hus og boliger er vannskader, og en fjerdedel av disse skyldes utett tak og vegger, sier Nielsen.

Det er kundene selv som har ansvar for å vedlikeholde taket og reparere dette ved behov. Oppstår det en lekkasje som skyldes manglende vedlikehold, vil forsikringen kun dekke reparasjon av de innvendige skadene og ikke skaden på selve taket.

– Skulle det oppstå vannskade i huset, er det allerede for sent. Vedlikeholdsplikten har du hele tiden, oppfordrer Nielsen.

Manglende bevissthet om plikter

Denne høsten har Fremtind forsøkt å avdekke hvorfor så mange kunder melder inn skader som ikke dekkes. Manglende bevissthet om egne vedlikeholdsplikter er en viktig del av årsakene.

– Vi er klar over at forsikringspapirer ikke er det morsomste å lese, men det er overraskende at så mange ikke får med seg hvilket ansvar de har som huseiere. Dette betyr at vi i enda større grad må jobbe med forventningsstyring og tydeliggjøring i kundedialogene fremover, sier Nielsen.

Ta huset på service

Om du utsetter nødvendige oppgraderinger og vedlikehold, kan det føre til kostbare skader som kunne vært unngått. Derfor er skadeforebyggerens klare råd at vi skal gjøre jevnlige sjekker av egen bolig:

– Vi har hyppige kontroller og servicer på bilene våre. Det gjør at vi oppdager feil tidlig og har trygge biler på veiene. Vårt råd til huseiere er at de gjør det samme med boligen, påpeker skadeforebyggeren.

Ekstremværet Gyda er en fersk påminnelse om at været blir stadig våtere og villere. Foto: Fremtind

Gode råd for vedlikehold av huset

Sjekk takrenner for løv og gjørme. Se til at alle takrenner leder bort fra grunnmuren. Sjekk også at alle beslag og gjennomføringer er hele og ikke sitter løst. Oppdager du en lekkasje, bør du reparere det med det samme.

Sjekk taktekket jevnlig. Takpapp har normalt en levetid på omtrent 25 år og takstein oppimot 75 år. Det er likevel lurt å jevnlig sjekke at alt er som det skal, selv om det er lenge igjen av takets anbefalte levetid.

Sett av penger til nødvendig vedlikehold.