Interiørmote er ikke lenger noe vi bare ser på i magasiner eller på nettet. Nedstenging og hjemmekontor har resultert i at vi også ser på egne forhold. Mange har fått seg en vekker.

MER AV ALT: Ut av pandemien har det kommet en maksimalistisk stil. Folk vil ha mer av alt. Mer tekstiler og varme farger. − Fordi vi vil ha det lunt rundt oss, sier kreativ leder, Bjørg Owren hos IFI. Foto: Ulf Rugumayo Amundsen

Voldsomt oppsving

− Ja, nå har vi innsett at det er stusselig med hvite vegger, kalde vinduskarmer og en upersonlig stil. Vi vil ha det lunt og hyggelig rundt oss.

Butikkene og grossistene melder derfor om et voldsomt oppsving i etterspørsel etter tekstiler, gardiner, puter, farger, tepper og tapet, forteller kreativ leder Bjørg Owren hos Informasjonskontoret for farge og interiør - IFI - i en pressemelding.

Bruker hele sanseapparatet

VEKKET AV PANDEMIEN: − Nå har vi innsett at det er stusselig med hvite vegger, kalde vinduskarmer og en upersonlig stil. Pandemien har vekket oss også når det gjelder interiørmote, sier Bjørg Owren hos Informasjonskontoret for farge og interiør IFI. Foto: Cecilie Owren

Hun mener pandemien har gjort oss mer sanselige og bevisste på hvordan vi faktisk har det hjemme i stua.

− Vi har begynt å ta og kjenne på interiøret. Vi hører lydene fra gulvet og kjenner strukturene og materialene på overflatene. Hele sanseapparatet er i bruk nå. Jeg vil si vi ser interiøret på en annen måte nå enn før pandemien, sier Owren.

Trendy å være utrendy

− Det å bruke møbler på nytt, med nye farger og i nye omgivelser, er veldig trendy. Vi maler og bruker det vi allerede har. Og vi kan være mye mer kreative og personlige i stilen. Det handler ikke lenger om å følge trender. Trenden er å være utrendy. Fargesett, innred og gjør det slik DU vil ha det hjemme!, sier hun.

KOSELIG PÅ KONTORET: Også kontormoten er i endring. − Vi vil ha det hjemmekoselig der også. Denne trenden har pågått en stund, men blitt forsterket av folks fornyelse på hjemmebane, sier Bjørg Owren hos IFI. Her ser vi en sosial sone hos NRK Hordaland. Foto: Niklas Hart

Personlige mål

Kristian Halvorsen hos tapet, gardin, møbelstoff og møbelgrossisten, Green Apple, bekrefter at folk vil ha det personlig hjemme og på kontoret.

− Vi har kunder som gjerne vil ha ett stoff til ryggen og et annet på setet på sofaen. Folk tør å være mer lekne og personlige nå. Mange ber også om egne mål på møbler slik at det skal passe bedre. En justering på tre centimeter på høyden er ikke så mye. Det kan knapt sees, men det er så viktig - spesielt for menn. De blir så fornøyde, sier han i pressemeldingen.

Fra kaldt til varmt

Hos teppeleverandøren InHouse merker de også et tydelig skifte i folks stilvalg hjemme.

− Fargene endret seg brått fra kjølig til varmt denne sesongen, og salget av tepper øker over hele linjen. I hjemmeinnredning brukes også tepper mer og mer for å skape soner. Nå begynner det å føles nakent uten, og teppene blir større. Vi bruker flere tepper i samme rom, og gjerne flere forskjellige tepper i samme rom, sier teppeekspert Torhild Rustenberg.