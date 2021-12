Dette er et blogginnlegg fra Tools.

Du må også vite hva som er riktig teknikk og fremgangsmåte for best mulig resultat, og du må vite hvilke sikkerhetshensyn du må ta.

Vi har snakket med Alf Nagel fra Tools i Viken Vest, som til daglig hjelper blant annet mekaniske bedrifter med å finne riktige produkter og løsninger. Her er hans råd for å lykkes med sliping og kapping:

Alf Nagel i Tools med kappeskiver. Foto: Tools

Velg riktig skive

– For best mulig resultat, enten du skal slipe eller kappe, gjelder det å velge riktig skive til jobben. En av faktorene i dette er å se på hvilket materiale du skal jobbe med. Det er hardheten og strukturen i bindemiddelet som er den største forskjellen mellom skivene som er beregnet til de ulike materialene, sier Alf Nagel.

Han forklarer at det hovedsakelig er fire typer skiver å velge mellom:

Skiver til stål. Disse kan ikke brukes til rustfritt stål, da bindemiddelet inneholder jernfragmenter, som vil føre til rust.

Skriver til rustfritt stål. Disse kan også brukes til stål.

«2 in 1» til både stål og rustfritt stål. Dette er den mest brukte skiven, og passer til generelle slipe- og kappejobber. Men husk at du aldri må kappe eller slipe rustfritt stål etter at skiven er brukt på stål, da det gir korrosjonsfare.

Skiver til ikke-jernholdige metaller som aluminium, kobber og bronse. Bindemiddelet i disse inneholder ikke jernfragmenter, og vil derfor ikke føre til rust.

– Skiver til slip og kapp kommer disse i dimensjonene 115, 125, 150, 178 og 230 mm. Den mest brukte dimensjonen er 125 mm, men husk at skiven må være riktig størrelse i forhold til hvilken maskin du skal bruke.

Her ser vi fra venstre, kappeskive til stål, rustfritt stål, aluminium, stål og rustfritt stål. Foto: Tools

Slip aldri med en kappeskive

Se etter symboler på skiven som indikerer om de er egnet for kapping eller sliping. Det er også viktig å lese bruksanvisningen i tillegg, for utfyllende informasjon om hva slags bruk de er egnet til.

– En kappeskive er laget for å jobbe med trykket på kanten av skiven, altså i 90 grader. Den har ikke armering til å tåle gradering med sideveis belastning, og vil da lett gå i stykker. Kappeskiver leveres med og uten nav. Det er mest vanlig å bruke helt rette kappeskiver, som form 41 og 42. Er skiven merket med 27, er det en slipeskive, forklarer Nagel.

Valg av tykkelse på kappeskiven

Tynnere skiver gir raskere og penere kapp. Men jo tykkere gods du skal kappe i, jo tykkere skive bør du bruke. I tykt gods vil tynne skiver slites fortere.

– Kappeskiver på 0,75mm-1mm er for eksempel beregnet på tynnplater eller annet gods under 5 mm tykkelse. Er godset mellom 5 mm og 10 mm, bør du bruke en kappeskive med 1,6 mm tykkelse. Dette gjelder skiver med dimensjonene 115 mm og 125 mm, som er mest vanlig å bruke.

Riktig maskin og hastighet til jobben

Veldig mange maskiner for slip og kapp har kun én hastighet, og skal være tydelig merket med rpm (omdreininger per minutt). Det er viktig å sjekke at maskinen ikke går fortere enn hva skiven er beregnet for. Eksempelvis er Tyrolits' skiver på 125 mm godkjent for en hastighet på inntil 80 m/s, eller 12.200 rpm. En kraftigere maskin krever en kraftigere skive.

– Hvis du skal jobbe stål, og skal bruke en maskin som har hastighetsinnstilling, bør du bruke så høy hastighet som skiven tåler. Det gir best mulig resultat. Hvis du skal jobbe med rustfritt stål, kan det derimot være lurt å senke hastigheten noe – både for kapping og sliping, anbefaler Nagel.

Fest godt – unngå vibrasjoner

Enten du skal slipe eller kappe, gjelder det å feste materialet så godt som mulig, for å unngå vibrasjoner i godset. Skal du for eksempel kappe et stålrør, bør det festes i en skrustikke – med minst mulig overheng, for minst mulig vibrasjoner.

– Jo kortere overheng, jo finere blir snittet og jo lengre blir levetiden på skiven. Husk også at skiven aldri skal komme i klem i snittet, da det kan ødelegge skiven. Sørg for å ha en støtte under materialet og spenn fast alle detaljer før du kapper.

Sikkerhet og bruk av verneutstyr

Før du setter i gang med sliping eller kapping, er det viktig å gjøre en visuell sjekk av skiven, forklarer Nagel.

– Er det tegn til hakk eller fuktskader? Skiven skal være hel og pen – hvis ikke kan den gå i stykker underveis. Du må også sjekke datostempelet på senterringen av slipe- eller kappeskiven for å være sikker på at den ikke er eldre enn tre år. Etter holdbarhetsdatoen kan bindemiddelet nemlig være svekket, og skivespreng kan utgjøre en større risiko.

Før du setter i gang med arbeidet må du også sørge for å bruke riktig verneutstyr.

– Det innebærer vernebriller, hansker og hørselvern, men gjerne også åndedrettsvern. Skivene er merket med hva slags verneutstyr som skal brukes. Husk også at du aldri må ta av sikkerhetsskjermen på maskinen – og bruk aldri skiver med større diameter enn maskinen er godkjent for.

Skivene er merket med symboler som viser hva slags verneutstyr som skal brukes Foto: Tools

Riktig og viktig teknikk

En vanlig feil ved slip og kapp er å bruke for mye trykk på maskinen. Noen maskinleverandører oppgir at man kan bruke et trykk på 3-6 kg, men en god tommelfingerregel er å kun bruke maskinens egenvekt. For mye trykk kan nemlig gi varmgang i materialet og slite ut skiven.

– Nøkkelen er å bruke et lett trykk sammen med en pendlende bevegelse på maskinen. Da får du fordelt varmen godt, samtidig som at slipekornene blir frigitt i en hastighet som gir optimal effekt. Ved kapping gir det også finest snitt, og øker levetiden på skiven.

– Husk også å kappe så rett som mulig. Hvis kappeskiven bøyes eller belastes sideveis, kan det innebære en sikkerhetsrisiko, avslutter Alf Nagel fra Tools.