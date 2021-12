Dette er et blogginnleg fra Fargerike.no



Vi vet at det teknisk sett fungerer å sitte hjemme og jobbe, eller på hytta for den sakens skyld. Det kan til og med være ganske hyggelig, men kanskje også litt ensomt noen ganger.

Hvis du kvier deg for å ta plass på hjemmekontoret igjen, kan du stille deg spørsmålet; hva skal til for at jeg får en god arbeidsdag på hjemmekontoret? Inviterer hjemmekontoret til inspirasjon og arbeidsro, eller er det noe jeg kan gjøre for å skape et enda hyggeligere rom?

Små triks til et fint hjemmekontor

Dette rommet, som i løpet av halvannet år har fungert som både kontor, skole, sykestue, treningsrom, stue og gjesterom, kan løftes flere hakk gjennom noen små triks. For å gjøre hjemmekontoret mer attraktivt, må det først og fremst ryddes! Ut med treningsmanualer, skolebøker, dyner og puter. Nå skal dette bli ditt rom!



Endeløse muligheter

Det finnes endeløse muligheter for å skape trivsel i hverdagen gjennom å piffe opp hjemmekontoret med en personlig vri. Både store og små endringer i et rom kan være med å skape glede og motivasjon på hjemmekontoret. Vi har samlet litt inspirasjon fra gode rom som vi håper vil inspirere til ditt nye arbeidssted.

PS. Hvor jobber du best? I en lenestol? På gulvet? Ved kjøkkenøya? Vi vet at vi jobber bedre der vi har mulighet for organisering og har tilgang på det vi trenger. Da blir det ikke så travelt hver morgen!

Foto: Per Erik Jæger

Lun det til: Et vegg-til-vegg-teppe kan egne seg godt på et hjemmekontor. Det demper lyd og luner når man skal sitte stille lenge av gangen.

Foto: Boråstapeter.se

Mønsterelev: Har du ikke mulighet for heldekkende teppe, hva med et avpasset teppe? Mønster på veggen vil også skape en spennende variasjon for øyet! Og kan du sette deg ved vinduet, får du både bedre lys og enda mer variasjon i utsikten.

Foto: Per Erik Jæger

God prat: Tekstiler luner, demper romklang og gir rom for den gode samtalen. Og hvorfor ikke unne seg en skikkelig god stol?

Foto: Per Erik Jæger

Hytte til hytte: Eller er det på hytta vi skal sitte noen dager nå? Da kan vi med fordel skape en arbeidsplass der peisen er, så får vi kjenne på hyttekosen gjennom arbeidsdagen.

Foto: Storeys.no

På hobbybasis: Må hjemmekontoret bare være til jobb? Hva med å dele rommet med hobbyprosjekter? Et lite avbrekk i digitale møter, kan brukes til å gjøre noe helt annet.

Personlig kontor: Med ulike tapeter og tynne lister, kan du gjøre hjemmekontoret personlig og lekkert. Skap ditt rom for en kreativ og ny hverdag.

Foto: Per Erik Jæger

God sikt: Et rom med utsikt kan gi inspirasjon i arbeidet. Ingen grunn til at hjemmekontoret skal være en kopi av arbeidsstedet du går til. La motivasjonen komme ved å omgi deg med andre farger og materialer.

Foto: Per Erik Jæger

Kantinekontor: Er det litt ensomt på hjemmekontoret? En fattig trøst er jo at det er kort vei til kantinen.