Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



MOZELOS, PORTUGAL: – Når du åpner en flaske god vin bidrar du til å redde miljøet, sier Antonio Amorim i Corticeira Amorim.

Det skyldes at hver vinkork har renset luften for 400 gram CO 2. Gang det med 28 milliarder liter vin årlig, hvor de fleste tappes på flaske og tettes med kork.

Hvert niende år har dessuten barken på treet vokst ut igjen og kan høstes på nytt, helt til treet er rundt 200 år gammelt. Til sammen betyr det utallige milliarder tonn CO 2, noe som gjør at Amorim trygt kan skryte av bærekraft.

– At vi er karbon negative har en stor verdi for våre kunder, hvor alle jobber mot karbonnøytralitet, poengterer han.

MER ENN VIN: Antonio Amorim i Corticeira Amorim lager både kajakker, surfebrett og snowboard av ypperste klasse gjennom datterselskapet Amorim Corc Composites. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

God økonomi

At produktet i tillegg er billig og har utallige bruksområder betyr at han ser lyst på fremtiden.

–I 2020 hadde vi kun en fem prosents nedgang i omsetningen, og nå i september har vi allerede passert det tallet, konstaterer han.

SUKSESS: Det var etter at munken Pierre Perignon surret fast en kork med ståltråd til en musserende vin i 1668 at produktet fikk sin popularitet.

Det betyr at de kommer til å slå omsetningsrekorden på åtte milliarder kroner med god margin. Netto resultatgrad har de siste fem årene ligget mellom 8,6 og 10,4 prosent og børskursen på 12,28 euro er opp 48,5 prosent siden mars i fjor og er på vei mot toppnoteringen på 12,86 euro fra juni 2017.

Corticeira Amorim har 4.500 ansatte, hvorav 3.200 i Portugal og de er representert i 35 land. Maskinene deres spyr ut 25 millioner korker om dagen, eller 5,5 milliarder i året, av en global produksjon på rundt 15 milliarder.

Nedtur

MDG-DRØMMEN: Hvert niende år høstes barken av treet, noe som bidrar til at kork er et karbonnegativt produkt. Foto: Amorim

Selskapet opplevde en nedtur tidlig på 2000-tallet på grunn av sopproblemer, og både plast og skrukorker i aluminiums fikk fotfeste. Sopproblemet ble løst med noe så enkelt som vanndamp og trenden mot plast og aluminium er ifølge Amorim i ferd med å snu.

– Få vil ha plastkorker i 2021 og noen vil ha skrukork fordi det er praktisk, men det er ikke et premiumprodukt. Dessuten er det en global vekst i vinproduksjonen vi tror kommer til å fortsette, spår han.

Når det gjelder korkproduksjonen står Portugal for 50 prosent, Spania 35 og noen land i Nord-Afrika og Italia omtrent resten. President Thomas Jefferson forsøkte i sin regjeringstid å plante korktrær i USA, men fikk det ikke til.

BRUNT GULL: Barken fra korktreet kommer i flere kvaliteter, men kun den beste benyttes til vinkorker. Foto: Andreas Schee / Finansavisen

Nå er produksjonen omtrent på det maksimale, men Corticeira Amorim har siden 2019 kjøpt opp korktreområder fra noen av sine tidligere leverandører og forsker på å øke antall trær fra rundt 70 til hele 350 pr. hektar ved hjelp av avanserte vanningssystemer. De håper også på å redusere tiden fra 25 til 10 år før de kan begynne å høste.

De to første avlingene kan uansett ikke brukes til vinkorker, men mulighetene er mange.

KORKBIL: Deler av interiøret i Mazdas nye elbil MX-30 er laget av kork, både fordi det ser bra ut, er lett å holde rent, veier lite og er miljøvennlig. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Fjerde generasjon

Som fjerde generasjons korkprodusent har han vokst opp med kork, etter at hans oldefar etablerte selskapet i 1870. De første 90 årene var det hovedsakelig vinkorker de produserte, men i dag står vinkorkene kun for 30 prosent av volumet, men hele 70 prosent av omsetningen.

Både de gamle egypterne og romerne benyttet kork, blant annet i sko, slik Birkenstock-brukere gjør i dag. Bilindustrien har brukt kork til pakninger i motorene og som isolasjon, og nå har Mazda begynt å bruke kork som designmaterialer i interiøret i sin elbil MX-30.

– Dette er bare et av mange nye spennende områder kork kan benyttes i, og vår forsknings- og utviklingsavdeling i datterselskapet Amorim Corc Composites har nok å gjøre, fremholder Amorim-sjefen.

Vinkorker benytter kun den beste kvaliteten kork, og da som et naturlig produkt. Dette har vært benyttet av både faraoer og keisere, men det var etter at munken Pierre Perignon i 1688 surret fast en kork med ståltråd på champagneflasken, at etterspørselen eksploderte.

MANGE BRUKSOMRÅDER: Kork blandes med varierende mengder gummi, lim og andre materialer i store sylindre og blokker for å gi produktene de egenskapene man ønsker. Foto: Amorim

Males opp

Synergieffekten er at alt avkappet og kork av dårligere kvalitet males opp og kombineres med gummi, lim og andre materialer for å få de ønskede egenskapene. Nå har de også begynt med korkretur, da brukte vinkorker og andre korkprodukter kan males opp og brukes igjen.

DESIGN: Korkens mange egenskaper gjør den anvendelig i en lang rekke produkter, hvor design er en viktig faktor. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

– Logistikken for alle milliarder av korker er utfordrende, men vi har begynt med pant i samarbeid med flere butikkjeder, både i Portugal og andre land. Selskapene som samler inn brukt matolje fra restauranter har begynt å ta med korker også, og selv i USA er kampanjen Recork America etablert, så vi jobber med sirkulærøkonomi også, legger Amoris til.

NASAs romferge var de første som benyttet kork som isolasjon mot varme i romfarten, mens både fly og tog drar nytte av materialet. Det består av 60 prosent luft, har en bikubestruktur, er varmebestandig, veier 50 kilo pr. kubikkmeter og kan komprimeres 80 prosent og gå tilbake til sin opprinnelige form, igjen og igjen. I kombinasjon med gummi, lim og andre materialer økes bruksområdene ytterligere, både i byggebransjen, møbelindustrien, kraftproduksjon, leker, design og sport.

NATURLIG: Ved å bytte ut gummigranulat med kork på kunstgressbaner spares miljøet for enorme mengder forurensing. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Miljøvennlig

– Vi bytter ut de utskjelte gummigranulatene fra kunstgressbaner

med kork, vi bidrar i kajakker fra Nelo som står for en drøss VM-gull, og surfelegenden Garreth McNamara tror fleksible korkbrett vil overta for tradisjonelle brett når de gigantiske bølgene utenfor Nazaré skal temmes, poengterer han.

Med sine støy- og vibrasjonsgunstige egenskaper egner kork seg godt i bygninger og andre konstruksjoner, mens isolasjonsegenskapene gjør at vindmøller ikke iser ned. Kork benyttes også mellom betongelementene på flyplasser og veier, da bevegelsene ellers ville begynt å gnisse på og skale av sementen. Og mange har en sånn dings du setter varme ting på for å ikke skade bordet og benkeplaten, men kork kan formes i praktisk talt alle fasonger.

VERDENSLEDENDE: Portugal står for halvparten av verdens korkproduksjon og Corticeira Amorim er verdens største produsent av vinkorker, men også andre korkprodukter gjennom datterselskapet Amorim Corc Composites. Foto: Amorim

I Tyskland er korkgulv på barnerom blitt en farsott. Det er støtdempende, støydempende, antiallergisk og lett å holde rent. Barnehagene har også begynt å bytte ut gummimattene på lekeplasser med kork. Så spørs det hvem som åpner en flaske god vin og skåler for korken.