– Litt innsats gjør underverker, sier seniorrådgiver Robert Walmann hos IFI, i en pressemelding.

Snart kommer gjestene. Julematen står i ovnen og alle gleder seg. Det er nå vi skal bruke noen minutter og sikre at huset er klar for fest.

For støvet legger seg raskt på utsatte overflater, og baderomsspeilet har kanskje fått noen fingermerker.

Støvet har trolig også sneket seg tilbake i kriker og kroker. Men fortvil ikke. Det er fort gjort å få det rent og pent.

RENT I EN FEI: Bli kvitt støvet med en tørrmopp. Resultatet blir skinnende rene gulv og du slipper å styre med støvsugeren. Foto: Jordan

1. Visuell kontroll

Gå en rask tur rundt i huset og gjør en visuell kontroll. Rydd det som må ryddes. Sett bøker tilbake i bokhyllen, legg pleddet pent over sofaermelenet og sørg for at rommet oppleves ryddig ved første øyekast.

2. Enkel støvfjerning

Tørk støv på de mest utsatte områdene som hyller, tv-benken, vinduskarmer og andre synlige flater. Bruk alltid en tørr mikrofiberklut.

3. Rent kjøkken

Kjøkkenet bør være rent og ryddig når gjestene kommer. Derfor må du tørke bort matrester og sette ting inn i skap og kjøleskap. Vask benkeplatene med en spraysåpe. Bruk stålglans på alle stålflater. Komfyrtoppen rengjøres med egen keramikk og glassrens.

SKINNER PÅ KJØKKENET: Gjestene setter pris på et rent kjøkken. Gå over med en spraysåpe og sørg for at alle flater er rene. Foto: Krefting

4. Liten runde på gulvet

Støv på gulvet er enkelt å bli kvitt med en tørrmopp. Den sørger for at gulvene ser nyvasket ut. – Husk at vått rengjøres med vått. Tørt rengjøres med tørt.

5. Sjekk servanten på badet

Smuss på servanten og området rundt blir veldig synlig. Bruk en baderomsspray eller en vipes og fjern inntørket tannkrem og såperester.

6. Gjør det speilblankt

Speilet på badet trenger en rask vask. Det samme gjør andre blanke overflater. Rengjør du disse flatene, vil også resten av huset virke renere. Bruk en speilklut og et middel beregnet for speil- og glassflater.

HELLIG ROM: Et rom gjestene vil bruke er badet eller toalettet. Smuss på servanten blir fort synlig. Bruk en spraysåpe eller en vipes og gjør rent. Foto: Jordan

7. Vask toalettet

Du må ikke nødvendigvis rengjøre hele toalettet, men ta en rask vask av toalettlokk og sete. Bruk også en WC-rens nede i skålen og gå over med toalettbørsten, så både ser og lukter det rent.

8. Gå ut med søpla

For all del – ikke glem å gå ut med søpla før gjestene kommer. Ingenting lukter verre enn matavfall som har ligget for lenge.