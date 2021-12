Det skjer i tusenvis av hjem hver jul. Rørene sier stopp. Vannet renner ikke igjennom og vasken blir stående full. Det skjer fordi rørene går tett. En grunn til at dette skjer oftere i desember, er fordi vi heller ribbefett og mye annet tungt matavfall i vasken.

Ikke i vasken!

− Aldri hell flytende fett av noe slag i vasken! Det skal aldeles ikke inn i rørsystemet ditt. Hell det i stedet over i en tom melkekartong som du kaster i restavfallet.

Når det gjelder stivnet fett, så tørker du det ut av stekepannen med tørkerull før du vasker den, og kaster papiret i matsøpla, sier administrerende direktør i Rørkjøp, Frank Olsen, i en pressemelding.

TØRK AV OG KAST: − Fett skal ikke ned i vasken. Er det flytende, så hell det over i en melkekartong og kast i restavfallet. Er det hardt, skrap det av med papir og kast papiret i matsøpla, sier Frank Olsen hos Rørkjøp. Foto: Mari A. Rosenberg / ifi.no

Klar for å hjelpe

Tette «julerør» er ikke noe nytt for rørbransjen. Derfor står rørleggerne hos Rørkjøp over hele landet klare til å rykke ut for å hjelpe. Men det er ting vi kan gjøre selv også.

− Det viktigste er å unngå tette rør. Jeg anbefaler å bruke en avløpsrens jevnlig som en enkel service på eget rørsystem hjemme. Går det tett, må du bruke en avløpsåpner. Enten som gel eller pulvervariant. Les nøye på bruksanvisningen før du setter i gang. Ikke tro at du vet hvordan det gjøres. Feil bruk av slike kjemikaler skaper bare mer trøbbel, sier han.

Riktig bruk gir riktig resultat

Inger S. Løvaas hos Plumbo understreker også viktigheten av å lese bruksanvisningen før bruk.

− Det finnes mange ulike avløpsåpnere og rørvask-produkter på markedet. Noen er «sterkere» og noen trenger lengre virketid enn andre. Vit hva du har, og hvordan det skal brukes. Pulverproduktene krever mest kunnskap, mens de flytende og gel-variantene er så godt som «idiotsikre», sier hun.