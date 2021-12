Denne artikkelen ble først publisert i HusGlede.

Vi har tatt en kikk på hvordan du går frem for å lage flotte islykter i mange varianter. Her er det bare fantasien som setter grenser.

Med noen flotte lykter kan du ønske gjestene dine velkommen på den mest sjarmerende måten. Lyktene vil se ut som nydelig glass og du kommer til å bli henrykt over resultatet.

Med hjemmelagede islykter har du uante muligheter til å vise frem dine kunstneriske sider. De kan males, du kan ha i vakre blomster eller bare bruke dem som de er. Vi har funnet et par metoder du kan bruke for å lage islykter.

Slik lager du islykter

Det finnes flere måter du kan lage islykter på og de mest vanlige er enten ved hjelp av en ballong, ved hjelp av en bøtte eller med noen tomme melkekartonger som du deler i to. Lager du islykt ved hjelp av ballonger kan du raskt lage flere på en gang og du får en vakker liten samling.

Islykt med ballong

En av metodene du kan bruke for å lage islykter er å bruke ballonger. Når du lager disse islyktene bør du være klar over at de blir veldig tynne i «glasset», så behandle dem med forsiktighet.

Dette trenger du:

ballonger

vann

kaldt vær eller en fryser

boller/ skåler

Slik gjør du:

Fyll ballongen med vann og sett den i en bolle eller en skål slik at den står stødig. Blås litt luft i ballongen og sett skålen med ballongen ute i noen minusgrader eller i fryseren. Setter du ballongen i fryseren vil islykten din være klar på noen timer. Fryser du islykten din ute kan det ta et par dager før «skallet» er hardt nok. Når det har gått et par dager sjekker du skallet. Islykten skal helst ha litt vann inne i skallet som ikke har fryst.

Stikk hull på ballongen og lag et lite hull på toppen av islykten med litt varmt vann. Hell ut det overskytende vannet og plasser et lys i islykten og gled deg over den vakre magien som kommer til syne.

Islykt ved hjelp av en bøtte

Når du skal lage islykt ved hjelp av en bøtte bør du ha to bøtter som det ikke er så farlig med. Bøttene kan slå sprekker når de blir fylt med varmt vann. Lager du islykter med bøtter vil du få noen store flotte islykter.

Dette trenger du:

2 bøtter eller flere

vann

noen fine blomster

Slik gjør du:

Ha vann i en bøtte og sørg for at islykten din blir så høy som du ønsker.

Legg i noen friske blomster eller blader fra noen blomster og sett en ny bøtte oppe i bøtten med vann. Den bøtten skal også fylles med vann slik at du får en ferdig islykt når vannet har stivnet.

For å løsne bøttene og få ut islykten har du på litt varmt vann på den ytterste bøttten og litt i den innerste. Når du har på varmt vann kan du risikere at bøttene sprekker derfor er det greit å bruke noen det ikke er så farlig med.

Du kan bruke samme fremgangsmåte med f.eks tomme melkekartonger.

Nå kan du lage flotte islykter i mange forskjellige størrelser og former. Du kan også tilsette maling i formene så får islyktene et ekstra flott utrykk.

Prøv deg frem og se hva du liker best.