Hagesenterkjeden har allerede 76 hagesenter i Norge, men har lenge lett etter et større område for et stort hagesenter i den norske hovedstaden. Administrerende direktør Nina Jönsson i Plantasjen er lettet over å ha endelig funnet det hun beskriver som et drømmeområde.

– Vi er heldige som nå får større boltreplass og at vi endelig får mulighet til å gi flere av våre kunder i Oslo tilgang til hele vårt sortiment. Nå skal vi bygge et hagesenter fra bunnen av, og det gir oss anledning til å tilpasse oss dagens ønsker samtidig som vi vil legge til rette for fremtidens kundemøter, sier Jönsson i en pressemelding.

Gjenskape Kaggen som møtested

Kaggen gård ligger sentralt til på Alnabru og området byr på mye historie. Plantasjen vil ivareta tradisjonen som møtested, og vil gjerne at det skal myldre av liv.

– Som tidligere sjenkested var Kaggen gård absolutt et møtested for gode historier og sikkert mye moro. Vi vil bevare området som møtested for folk. Plantasjen gleder seg til å skape et sted med inspirasjon og kunnskap om planter, liv og vekster. Vår visjon for stedet er at det nye hagesenteret skal by på mer enn et sted å handle, - her skal du få ro, avslapning, inspirasjon og oppleve glede, sier hun.

Vært lenge på utkikk i hovedstaden

Kaggen gård har vært i familiens eie i mange år, og Plantasjen sammen med eierne Ratos har overtatt eiendommen. Kjøpssummen er ikke offentlig. Oppkjøpet av Kaggen Gård AS vil styrke Plantasjens butikknettverk i Oslo.

– Kundene våre i Oslo utmerker seg med et unikt engasjement for et liv med planter. Vi har derfor lenge ønsket å gi hovedstadbefolkningnen et enda bedre tilbud enn vi har i dag. Våre lokaler i Oslo har begrenset areal. Det er naturligvis en utfordring når vi tilbyr store varer som hagemøbler, drivhus, krukker og planter og trær i alle størrelser. Kaggen gård har utmerket seg, og planene for det nye hagesenteret er store, sier eiendomsdirektør Gunstein Hansen i Plantasjen.