Det sier brannekspert i Frende Forsikring, Øystein Øren, i en pressemelding.

Funnet kommer fra en undersøkelse Norstat har gjort for forsikringsselskapet.

- 45 prosent av kvinnene sier at de lar belysningen stå på om natta, eller når huset eller leiligheten står tom. Menn er litt flinkere til å slukke lysene, men ikke veldig, sier han.

Julebranner hvert år

Øystein Øren håper nordmenn tenker på de høye strømprisene før de lar lyset stå på om natta i år.

- For hvem er det du lyser for? Naboene dine som sover? Spar heller strømmen og ta bort en brannrisiko, sier han.

- Det er veldig koselig å stå opp til tente lys på juletreet, i vinduskarmen eller rundt døra. Men vi ser hvert år at denne typen belysning tar fyr. Det vil du ikke skal skje mens du og dine sover.

Det trekker dyr strøm og kan være brannfarlig å la julelysene stå på om natta. Foto: Pixabay

Flere mulige årsaker

Branneksperten viser fram en svidd adventstjerne.

- Denne tok fyr fordi papiret lå for tett mot pæra. Når slikt kan skje er rådet enkelt: Julebelysning skal ikke stå på om natta. Uten unntak, sier Øren.

- Det trenger ikke være noe du gjør feil, men på et eller annet tidspunkt blir belysningen gammel og moden for utskiftning. Dårlige ledninger eller rett og slett dårlige produkter er andre årsaker til julebranner, sier Frendeeksperten.

I 2020 betalte norske forsikringsselskap ut nesten 2,5 milliarder kroner etter brann i private bygninger og innbo. Det viser tall fra Finans Norge.

Sjekk dette i dag

Branneksperten har noen klare tips som han håper du bruker allerede i dag.

* Sjekk alle lys før du legger deg i kveld. Er det varmgang i kontakter eller koblinger? Da bør du bytte dem ut.

* Begrens bruken av skjøteledninger og unngå seriekoblinger med flere skjøteledninger sammen.

* Merker du at lysstyrken i en flerarmet adventsstake er ustabil? Det er et tegn på at noe er galt. Da bør du bytte pærene, eller hele staken.

* Bytt gjerne til LED-pærer som ikke avgir varme.

* Branntrygg julepynt i glass og metall er gode alternativ.

* Slukk lysene når du legger deg eller går ut.

Ti tips for trygg julebelysning

1. Sjekk og slukk – det er ordene du må huske på når du skal gjøre julebelysningen trygg.

2. Sjekk at ledningene er hele og at pærene fungerer på adventsstaken, juletrelysene og annen pynt du gjenbruker år etter år.

3. Slukk alle lysene om natten – også når du ikke er hjemme.

4. Sjekk at det ikke er varmgang i kontakter eller koblinger før du legger deg.

5. Ikke la ledninger komme i klem i dører eller vinduer.

6. Hvis lysstyrken i pærene i en flerarmet adventsstake er ujevn, er det et tegn på at noe ikke er som det skal. Da bør pærene skiftes.

7. Følg alltid bruksanvisningen og ikke bruk belysningen til noe annet enn det den er beregnet for.

8. Gammel juletrebelysning kan avgi høy varme. Kjennes de for varme ut, bytt dem ut.

9. Aldri bruk lyspærer som er sterkere enn det julepynten er beregnet for.

10. Det er brannfarlig å plassere adventsstjerner og flerarmede lysestaker inntil gardiner eller annen julepynt.

Har du utendørs julebelysning? Husk å bruke skjøteledning som er ment for utendørs bruk.

(Kilde: Frende Forsikring/Brannvernforeningen)