Det er fort gjort å påføre skader på gulvet når du setter opp juletreet. Med noen enkle grep kan du unngå at skadene blir varige.

– Riper og sår i overflaten på gulvet kan poleres bort, sier Audun Klauseie hos Alanor i en pressemelding.

Forebyggende tiltak

Det viktigste du gjør for å holde gulvet pent, er å forebygge skader.

– En spesialdesignet tekstilmatte med gummiert bakside som både er vanntett og brannhemmende, vil beskytte gulvet både mot vannsøl og smuss. Og når julesesongen er over kan den brukes andre steder, for eksempel til å beskytte underlaget under bålpannen mot gnister og glødende kull, sier Kristoffer Amundsen hos Duri Fagprofil.

ENKEL MATTE: – En god vann- og brannsikker matte beskytter godt, enten under juletreet i desember, eller under bålpannen i juni, anbefaler Kristoffer Amundsen i Duri Fagprofil. Foto: Duri Fagprofil.

Ingen grunn til panikk

Har du vært uheldig og ripet opp parkettgulvet med juletrefoten, har overflateekspert Audun Klauseie hos Alanor noen tips om hvordan du løse problemet.

– Riper og sår i overflaten av gulvet kan poleres bort. Et produkt som «Ringfjerner og lakkfornyer» inneholder en rubbing som fjerner skarpe kanter og utbedrer skaden. Så lenge ripene ikke går gjennom lakkfilmen til gulvet så kan du også få fjernet litt dypere sår med samme metode, sier Klauseie.

Ulike underlag

Forskjellige gulvtyper har ulike kvaliteter. Har du tregulv er det noen ting som kan være ekstra nyttig å være klar over:

– Ved skader på parkett som er oljet så kan du bruke en hardvoksolje på de utsatte områdene. Har du et parkettgulv av eik og en juletrefot av jern, er det viktig å passe på at det ikke kommer fukt mellom gulvet og juletrefoten. Da kan det dannes sorte flekker i treverket. Disse kan blekes vekk med oksalsyre, forteller Klauseie.

Når du vanner treet

Har du et ekte juletre, må det selvfølgelig vannes på et tidspunkt. Sofie Linge hos gulvprodusenten Pergo har noen tips til hva du bør tenke over:

– Det er alltid lurt å være oppmerksom på vannmengden. Pass på at det ikke renner over og ut på gulvet. Om det skjer, er det viktig å være rask og tørke opp dette, ikke la det bli liggende væske på gulvet, da kan det trekke ned i faser og skjøter. Sett gjerne en potteskål under juletrefoten som kan fange opp vann slik det ikke treffer gulvet, anbefaler Linge.

GO'FOT: : – Vær fornuftig, ikke dra et juletre i en juletrefot av metall langs gulvet, det kan skade gulvet, sier Sofie Linge hos Pergo. Foto: Iver Valkvæ/ifi.no

Du grønne glitrende

Er du uoppmerksom når du flytter på juletreet kan de få konsekvenser.

– Ikke dra juletrefoten langs gulvet når du flytter på juletreet. Er den laget av metall kan du skade gulvet. Får du skader på gulvet, ta kontakt med din gulvleverandør. De har ofte egne voks- og lakkprodukter som matcher gulvets farge, sier Linge.