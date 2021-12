– Forberedelser til julesesongen og nyttårsaften er spesielt aktuelt i år, med mange valper og nye hundeeiere som har kommet til under pandemien, sier Marit Vader, veterinær hos Evidensia Tromsø Veterinærsenter.

Vader påpeker at nye hundeeiere bør være spesielt hensynsfulle når de nå skal feire sin første jul og nyttårsaften med deres nye familiemedlemmer.

– Det er med valper og unge hunder slik det er med ungdom, de er uregjerlige og vil krysse grenser. Dette kan være en utfordring med uerfarne eiere som ikke er vant til alt hunden kan finne på.

Vær tidlig ute

Forberedelsene bør starte så tidlig som mulig for å sikre en god feiring for dyr og eier.

– På nyttårsaften er det et gjentakende problem at hundene blir redde for bråket og det sterke lyset som følger av fyrverkeri. Her kan det være lurt for hundeeiere å tilvenne hundene med lydene. Ideelt sett starter man tilvenningen over en måned før nyttårsaften.

Mens nyttårsaften krever tilvenning, handler juleforberedelsene om å være i forkant av farlige situasjoner, mener veterinæren.

– Ettersom julesesongen stadig blir lenger, vil det være flere farer hundeeiere bør være oppmerksomme på. Her handler mye om hva man gjør fra dag til dag.

Sjokolade er det vanligste problemet

Sjokoladeforgiftning er ifølge Vader det vanligste problemet for hunder i julesesongen. Hunder tåler ikke teobromin som finnes i kakao. Dette betyr at jo mørkere sjokoladen er, desto mer giftig er den for hundene.

– Når vi mennesker skal kose oss ekstra mye er det ofte slik at det er mye konfekt og sjokolade tilgjengelig i huset. Dette betyr at det også er mer tilgjengelig for hundene. Vi har aldri opplevd at eiere har gitt sjokolade til hundene, men heller at hunder får tak i dette fordi det er tilgjengelig.

Pass på dersom du ønsker å skjemme bort hunden

Med høytid og mye god mat rundt bordet ønsker mange hundeeiere å skjemme bort hunden og inkludere den i julekosen. Det kan by på problemer for menneskets beste venn. Vader advarer om at selv benfrie produkter som ribbe og medisterdeig kan føre til mageproblemer.

– Mye fet mat kan gi akutt betennelse i bukspyttkjertelen som kan føre til oppkast og magesmerter. Generelt er det store sjanser for oppkast og diaré dersom du gir hunden mat den ikke er vant til, for de har ikke en tarmflora som tåler det. Dette er ikke noe hverken folk eller hunder ønsker seg på julaften.

Veterinæren sier at hun likevel har forståelse for at eiere vil gjøre ekstra stas med noe godt å bite på til våre firbeinte venner.

– Dersom du først ønsker å skjemme bort hunden er det beste å kjøpe produkter som er beregnet for dyr. Husk at hundene ikke bryr seg om det står Merry Christmas eller Happy New Year på maten som er kjøpt inn. Dersom du ønsker å tilberede noe selv, synes hundene kokt kylling, som også er lett fordøyelig, er like godt som ribbe!

Hunder tror julepynt er leker

Nordmenn flest legger mye tid og energi i å pynte hjemmene sine til jul. I vinterens mørke lyser folk sine hjem opp, ofte med både levende og elektrisk lys. Ifølge Vader kan dette være farlig for hundene.

– Hundene synes julelys og julepynt er veldig spennende. Alt har potensiale til å bli sett på som en ny leke av hunder, og dette er noe hundeeiere bør være bevisst på. Hundene kan strekke seg etter lys og pynt og enten skade seg selv, tingene eller resten av huset. Levende lys er spesielt farlig her.

Dyrlegen understreker at også elektrisk belysning kan være en fare for hundene ved at de tygger på strømkablene og får støt.

Av julepynt er det ikke bare belysningen som kan være farlig for våre pelskledde venner. Mange pynter hjemmet med liljeplanter, juleroser, julestjerner og julekaktuser. Veterinæren understreker at planter og blomster kan være giftig for hundene.

– Det lureste er faktisk å ikke ha planter i det hele tatt. Dersom man ønsker planter bør disse være utilgjengelig for hundene, spesielt om man har unge hunder og valper.

Veterinærens ti tips til hundeeieren før julefeiringen

1. Sjokolade

Hunder tåler ikke teobromin som finnes i kakao. Hold sjokolade og konfekt utilgjengelig for hunder.

Undersøk hvor mye den kan ha fått i seg og hvor høyt kakaoinnhold det er i sjokoladetypen som hunden har spist. Symptomer er brekninger, diaré, hjerteklapp og kramper.

2. Juleplanter

Flere av de vanlige juleplantene er giftige. Vær spesielt varsom med amaryllis, julestjerne, misteltein og tidløs.

Typiske symptomer er brekninger og diaré, men også hevelse og svelgeproblemer kan forekomme.

3. Julebakst

Dersom hunden får i seg gjærbakst, kan den bli alkoholforgiftet.

Mange lar deigen til julebakst ligge fremme for heving uten tilsyn. Hunder har god luktesans og finner gjerne frem til deigen dersom den er tilgjengelig.

Sammenlignet med sjokolade er gjærbakst ekstra problematisk ettersom hundene gjerne har spist større masser. Dette gjør at brekningsmiddel ikke er like effektivt som tiltak og øker risikoen for at kirurgiske inngrep blir nødvendig.

4.Nøtter

Nøtter kan sette seg fast i tarmen og gi en livstruende tilstand.

Spesielt macadamianøtter er giftig. Om hunden spiser disse kan det gi problemer i muskler og nervesystem, brekninger, apati, svakhet, økt kroppstemperatur og skjelvinger.

5. Løk

All løk er giftig for hundene og kan forårsake anemi. I verste fall kan forgiftningen være så alvorlig at dyret trenger en blodoverføring.

6. Glitter og gavebånd

Ofte liker valper og unge hunder å tygge på nye spennende saker. De kan fort tro dette er en ny leke.

Dersom hunden din får i seg glitter eller gavebånd kan det forårsake forstoppelse og skader i svelg, mage og tarm.

7. Druer og rosiner

Rosiner og druer kan for visse hunder være farlig selv i helt små mengder. Man kan ikke forutse hvilke hunder det er farlig for.

Symptomer er brekninger, diaré, skjelvinger, smerte i buken eller akutt nyresvikt.

8. Julemat

Mye fet mat kan gi akutt betennelse i bukspyttkjertelen som kan føre til oppkast og magesmerter.

Benrester kan også gi store skader i tarmen.

Gi hunden kokt kylling eller hundemat dersom du ønsker å skjemme bort hunden.

9. Levende lys

Hunder er ofte klumsete, og kan derfor velte lys og skade seg selv og hjemmet.

10. Strømkabler

Med julepynt og julelys følger ofte mange kabler som ligger spredt i hjemmet. Hunder kan bite i disse og få støt.

