-Verdens koseligste klimatiltak

Klimakrise, klimatiltak, klimatoppmøte. Det er mye prat om klima – og kanskje ikke like mye handling. Men selv om klimakrisen krever mange store tiltak, både globalt og lokalt, så spiller forbruket vårt også en viktig rolle. Og på det området er det du som bestemmer.

- Mange er usikre på hvordan de selv kan gjøre mer klimavennlige valg i hverdagen sin. Å velge svanemerkede produkter er en ting det er lett å få til. Selv et lite og enkelt valg som hva slags levende lys du bruker, betyr noe for hvor store utslippene fra forbruket ditt er, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Svanemerket i en pressemelding.

Høyt forbruk av levende lys

Nordmenn er glad i å tenne lys og forbruket er høyt. Hvert år brenner vi mer enn 24 000 tonn levende lys. Vi anslår at 85 prosent av disse er laget av parafin. Den produseres av fossil olje, og bidrar derfor til økte utslipp av CO 2.

Svanemerkede lys må bestå av 90 prosent fornybar råvare, og er for eksempel laget av animalske eller vegetabilske fettstoffer (vel og merke ikke fra palmeolje). Fornybare råvarer er en del av det naturlige karbonkretsløpet i naturen, og fører ikke til økte klimagassutslipp.

Svanemerket Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon.

Svanemerket er en helhetlig merkeordning som vurderer alle relevante miljøproblemer i livssyklusen. Bare varer og tjenester som oppfyller ambisiøse krav til klima, kjemikalier, naturmangfold og sirkulær økonomi blir sertifisert. Slik gjør vi det enkelt å gjøre mer miljøvennlige valg.

Klimakutt – hjemme hos deg

Hvis det bare hadde blitt brukt svanemerkede lys i norske hjem, ville vi unngått å brenne opp 19 000 tonn fossil råvare, noe som kunne gitt klimagassutslipp på ca 59 000 tonn CO 2. Og det er omtrent like mye som 37 000 nyere bensinbiler slipper ut på et år.

- Dette er en god illustrasjon på at selv de små hverdagsvalgene betyr noe i den store sammenhengen. Selvsagt må vi ta mange mer effektive grep mot klimaendringene, men et koseligere klimatiltak skal du lete lenge etter, sier Henriksen.

Svanemerkede stearinlys er laget av minst 90 % fornybar råvare. Dvs at lys av parafin ikke kan svanemerkes. De inneholder verken palmeolje eller soya og soter lite. Både kronelys, kubbelys og telys kan svanemerkes. Duftlys kan ikke svanemerkes.

Slik har de regnet

- Vi tok utgangspunkt i tall fra European Candle Association for forbruk av lys i Sverige. Svenskene bruker ca 46 000 tonn lys i året. Dette regnet vi rett om til norsk forbruk, uten å ta høyde for antagelsen om at nordmenns forbruk er enda noe høyere enn svenskenes. Regnestykket hviler altså på et nøkternt overslag på forbruksnivå.

Ut fra dette ville vi forbrent om lag 19 000 tonn fossil råvare i Norge dersom alt var parafinlys.

Å brenne 1 gram parafin gir et utslipp på 3,14 g CO 2 (Kilde: Nordisk Miljømerkings bakgrunnsdokument for miljøkrav til levende lys).

Så samlet sett gir en overgang fra parafinlys til bare svanemerkede lys en utslippsreduksjon på ca 59 000 tonn CO 2.

Nyere bensinbiler slipper ut 141,9 g CO 2 per kilometer (Kilde: European Environment Agency)

59 000 tonn CO 2 er like mye som 37 000 nyere bensinbiler slipper ut på et år.