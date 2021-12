Når vi innreder hjemmet ønsker vi å etablere en trygg og funksjonell frihavn, der kos og komfort står sentralt, og hvor uro og dårlig samvittighet ikke hører hjemme.

– Når vi føler oss truet, søker vi det ekte og det jordnære som gir oss trygghet. Det gjenspeiles i alt fra valg av gulv og materialer til ønske om grønne planter og tekstiler, sier Nancy Sporsheim, daglig leder og kreativ ansvarlig i interiørarkitektfirmaet Unilon i en pressemelding fra Ifi.

KOS OG KOMFORT: Den siste tiden er hverdagslivet blitt viktigere, og når vi innreder hjemme stiller vi høyere krav til komfort og funksjonalitet enn før. Foto: Niklas Hart

Et hjem som varer

Å være bærekraftig blir stadig viktigere – i alt fra hva du spiser til hva du kjøper, og hvordan du pusser opp.

– Vær tro mot den du er, slik at du blir skikkelig fornøyd med det du fyller hjemmet med. På denne måten skaper du et miljøvennlig hjem som varer. Gjenbruk og kvalitet er inn, å kjøpe billigprodukter med kort levetid er ut, sier Sporsheim.

Mye for lite

Dersom du ønsker å piffe opp hjemmet litt, trenger du ikke totalrenovere leiligheten eller gå til innkjøp av nye møbler. En overflateoppussing med litt maling og noen nye planter kan gjøre underverker! Dette er også klart det rimeligste alternativet. Ifølge Byggstart.no koster det i snitt 25 000 kroner per kvadratmeter for totalrenovering, men kun 4 000 for overflateoppussing.

BÆREKRAFTTREND: Klimakrisen har ført til en økt interesse for kortreiste og miljøvennlige materialer som varer. – Gjenbruk og kvalitet er inn, å kjøpe billig produkter med kort levetid er ut, sier Nancy Sporsheim. Foto: Unilon

Stol på magefølelsen

Hvilken farge som er mest populær nå er ikke lenger så relevant. Utfordringen er å finne ut av egne preferanser, smak og behag.

– Du kan få mye hjelp av et fargekart. Der presenteres farger som passer fint sammen i en harmonisk helhet. Fargene er som regel knyttet stil og atmosfære, noe som også hjelper i letingen etter riktige fargekombinasjoner. Men fasiten er likevel vår egen magefølelse; hvilke farger og ikke minst nyanser som passer i din stue, hjemmekontor eller soverom er noe du må føle deg fram til, sier interiørekspert Bjørg Owren hos Informasjonskontoret for farge og interiør IFI.no

ARBEID I SKJUL: En kontorplass hjemme vil mange ha, men helst en som kan gjemmes bort når den ikke er i bruk. – Dette er viktig for å få et skille mellom privatliv og arbeid, sier Nancy Sporsheim og legger til at interiørfarger som lilla, sennepsgult og rødt blir stadig mer populære. Foto: Nordsjö

Ekte materialer

Det vi omgir oss med viser hvem vi er. Og her står naturens egne

materialer høyt på manges ønskeliste. Tremønstret laminat eller ekte tre- og parkettgulv gulv er nordmenns klare favoritt. Og det skal helst ha et så naturtro utseende som mulig, med varme, gylne farger og naturlig overflate.

– De hvit- og gråpigmenterte gulvene som var så populære for kort tid siden, er nesten helt borte nå. I dag vil vi ha naturfarget eller mørkt treverk, liv og farge i gulvet. Dette ønske om det ekte og jordnære, stammer fra vårt behov for trygghet, sier Nancy Sporsheim.

FINN MAGEFØLELSEN: – Når du skal finne de fargekombinasjonene som gir deg den riktige magefølelsen, er det en god hjelp å lage «moodboard» eller kollasjer, sier Bjørg Owren hos ifi.no. Foto: Cecilie Owren

Sennepsgult og lilla

Også på andre flater er en endring i preferansene på gang: Etter det hvite og minimalistiske, kom fargene; blått, grønt og dempede nyanser med mye sort i seg, har tatt over som de viktigste interiørfargene.Nå gjør nye farger inntog:

– Sennepsgult, lilla og rødt er farger som er blitt mer populære, sier hun.