Dette er et blogginnlegg fra Fargerike.

Har du sovet godt og hatt en fin start på dagen?

De fleste hjem har et sted der vi kan samles før dagen begynner. Kanskje er det et sted i fullt kaos - med mennesker som løper inn og ut mens matpakker smøres og brødskiver havner på gulvet med smørsiden ned? Kanskje er det et sted i stillhet, med kaffe og dagens avis, og en radio slumrende i bakgrunnen? Eller kanskje får du en fin blanding av begge disse scenarioene, litt avhengig av om det er hverdag eller helg?

For mange er en rolig start på dagen det beste. For andre er det en fjern drøm! Foto: Per Erik Jæger

– Uansett hvordan din dag starter, så er det jo dette vi kaller å LEVE! Samlingsordet for Årets Farge 2022 er nettopp "leve" og det handler blant annet om viktigheten av å ha et felles møtested i løpet av en dag. Og det må ikke være til frokost, mener Tale O. Henningsen.

Hun er kreativ leder i Fargerike og i denne artikkelen tar hun et tilbakeblikk på de samlingsstedene som har blitt hennes favoritter gjennom tidene.

– I disse hjemmene finner du inspirasjon til en vakker start på dagen, og det er kanskje spesielt viktig nå som morgenene er mørke og kalde.

Foto: Per Erik Jæger

Inn og ut: Krakkene inviterer ikke til lange samtaler og måltider, men er perfekt for oss som trenger en rask matbit før vi løper videre.

Den rolige fargen Aura FR1354 gir det hele en behagelig ramme.

Foto: Per Erik Jæger

Blåtimen: Kjølig blått er nordmenns favoritt, men kan det bli litt for kaldt? Ikke nødvendigvis.

I dette delikate rommet er det det mørke gulvet i brunbeiset eik som gir rommet varme og karakter. Veggfargen heter Støvete Blå FR1430.

Foto: Sveinung Bråthen

Røde toner: Er det de røde tonene du trives best med? Ja, da bør du velge rødt til husets viktigste rom. Visste du at mat faktisk fordøyes bedre i rom med denne fargen?

Foto: Per Erik Jæger

Skjønt og grønt: De frodige, grønne fargene er en av de store trendene om dagen. De har vokst inn i våre hjem og på alle flater. Dette vakre rommet designet vi for Årets Farge 2019.

Fargen Sølvgrønn FR1460 troner og definerer lunheten vi finner her.

Foto: Sveinung Bråthen

Sommermorgen: Er det sol, glede og latter du ønsker? Da skal du velge gult - det er en sikker vinner for et festlig rom! Ved å tilføre beige detaljer, kan en eksplosiv farge også skape ro og harmoni.

Foto: Per Erik Jæger

Frisk start: Finnes det noe så rent og vakkert som helt hvite møbler og nyskurte gulv og bord i furu på en hytte? Her kan vi formelig lukte grønnsåpen og det nybakte brødet! Hvem var hos bakeren før alle andre stod opp?

Foto: Per Erik Jæger

Til slutt: Er det den blå og hvite komboen som vinner? I dette klassiske og vakre rommet kan dagen starte med luftige farger og en kopp nykvernet kaffe!

Uansett om du er A- eller B-menneske: Grip morgenstunden!