Dette er et blogginnlegg fra Iconic Nordic Rooms.

Før du starter planleggingen av design, glass og finish kan det være lurt å være helt sikker på hvilken type dusjvegg som passer ditt baderom og dine behov best.

Skal din dusjvegg plasseres i et hjørne, i en nisje, midt på veggen eller er det rett og slett et dusjkabinett som er den beste løsningen?



Dusjhjørne. Foto: Iconic Nordic Rooms

Dusjhjørne

Det mest klassiske dusjhjørnet er det som har to rette eller buede dører med profiler som skrus eller limes mot veggen.

Men før du bestemmer deg for en slik modell bør du tenke på hvordan du ser for deg innredningen som et hele.

Hvis du har et servantskap helt inntil dusjen, kan det være bedre å satse på et dusjhjørne med en dør og en fastvegg eller en helt frittstående skjerm.



Dusjdør. Foto: Iconic Nordic Rooms

Dusjdør

En vanlig variant av dusjvegg er løsningen med en eller flere dusjdører som monteres i en nisje. Dette gir deg en løsning som føles tett og koselig.



Dusjskjerm Foto: Iconic Nordic Rooms

Skjerm

En fast eller bevegelig skjerm i glass er en enkel og trendy løsning som passer i de aller fleste baderom, men kanskje framfor alt i de mindre. Bare husk at følelsen ikke blir like omsluttende som hvis du velger en løsning med flere dører og glass, og du må også tåle at litt vann finner veien utenfor dusjsonen.



Frittstående dusjvegg Foto: Iconic Nordic Rooms

Frittstående dusjvegg

En stilig dusjvegg er den som monteres frittstående midt på veggen. Dette forutsetter at gulvfallet er riktig. Velg denne løsningen hvis du vil at dusjveggen skal stå i fokus i baderommet og hvis du kan tåle at noe vann vil renne utenfor dusjområdet, avhengig av hvordan gulvfallet er.



Dusjkabinett Foto: Iconic Nordic Rooms

Dusjkabinett

Et dusjkabinett er det beste valget av dusjvegg hvis det er feil gulvfall eller hvis det er brist i membran på gulvet. Med denne løsningen dusjer du i et kar omsluttet av glass med tetningslister som hindrer vannet i å renne ut.



Badekarskjerm Foto: Iconic Nordic Rooms

Badekarskjerm

For deg som ikke vil skille deg av med badekaret, men som samtidig vil nyte en dusj i ny og ne.

Da er en badekarskjerm på badekarkanten en både smart og pen løsning. En vinn-vinn-løsning som ikke minst passer bra hos en småbarnsfamilie.