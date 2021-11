Tibber er nordmenns favoritt-strømleverandør

- EPSI Norge gjennomfører årlig en undersøkelse for å sjekke kundetilfredsheten til norske strømselskaper. Det er første gang Tibber er med i kåringen, skriver selskapet i en pressemelding.

Sammenlignet med de andre strømselskapene i undersøkelsen scorer Tibber betydelig høyere på alle parametere. Selskapet oppnår en samlet kundetilfredshet på 83 poeng. De andre strømselskapene i kåringen ligger mellom 56 og 72 poeng, og samtlige selskaper faller fra forrige måling.

- Transparent løsning



– Vi er utrolig glade for at kundene våre gir oss en slik tilbakemelding. Der våre konkurrenter har et hav av ulike strømavtaler er Tibber transparent og gjør det enkelt for kundene ved å kun ha én avtale. I tillegg til at vi tilbyr fornybar strøm uten påslag på prisen, utvikler vi smart teknologi som hjelper kundene våre med å redusere strømforbruket. Vi opplever en fantastisk kundevekst nå som strømprisen er høy. Hele 20 000 nordmenn bytter til Tibber hver måned, sier Edgeir Vårdal Aksnes, administrerende direktør i Tibber.

– Det er tydelig at vår unike forretningsmodell fungerer godt da vi både vokser raskt og ligger langt foran konkurrentene på kundetilfredshet, sier Vårdal Aksnes.

Nordmenn har tidligere ikke vært særlig interessert i strøm og strømforbruk. Ekstreme strømpriser og et stort mediefokus har gitt en økt bevisstgjøring blant folk på hvilken strømavtale de har. Ifølge undersøkelsen oppgir kundene at Tibber har gode løsninger og er oppriktig interessert i dem som kunder.