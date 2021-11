Det er lov å klage på naboens julelys

Like sikkert som at julen nærmer seg, kommer debatten om

hvor tidlig man kan begynne å pynte til jul. Med LED-lysenes inntog har blinkende, fargerik julebelysning blitt allemannseie. Men hva gjør du dersom naboen din har "tatt helt av" med julebelysningen?

– Det finnes ingen lover som konkret omhandler julelys, men både borettslagsloven og eierseksjonsloven har generelle regler som sier at man ikke skal bruke boligen på en måte som er til urimelig ulempe for naboen, sier advokat i Norske Boligbyggelag (NBBL), Line C.B. Bjerkek i en pressemelding.

Lov å klage

Dersom julebelysningen er til urimelig sjenanse er det lov til å klage. Bjerkek anbefaler å først ta en prat med den aktuelle naboen dersom du plages av lys eller støy.

– Prøv først med en vennlig oppfordring om å slukke lysene til et fast tidspunkt på kvelden, som bør være vanlig leggetid for folk flest. Om det ikke fører frem, er det styret man må kontakte og klage til. Styret må da se på saken, og vurdere om julepynten er til unødvendig ulempe eller sjenanse for naboen. Selv om det kan være hyggelig med julepynt, trenger man ikke å akseptere ødelagt nattesøvn i hele desember.

En løsning kan være at styret pålegger beboer å slukke lyset til et fast tidspunkt på kvelden. Å fortsette å plage naboene med sterkt og støyende julelys etter et slikt pålegg, vil være et brudd på dine plikter som seksjonseier eller andelseier, sier advokaten.

Vanskeligere med eneboliger

Bor du i en privat enebolig er det vanskeligere å få medhold i klager på naboens julebelysning. Nabolovens paragraf 2 slår riktignok fast at ingen må gjøre noe som er til urimelig skade for naboen.

– Det er nærheten til naboen som teller her. Det skal mye til for at denne paragrafen skal gjelde for julelys når du har en viss avstand til naboen. Med god plass mellom husene, så skal det mye til for at dette skal oppleves som en urimelig plage for naboen, sier Bjerkek.