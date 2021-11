Etter ti år som kildesorteringens radarpar, er det slutt for blå og grønn pose. Fremover er det lilla og grønn som gjelder.

Årsak? Innføringen av en nasjonal, helhetlig merkeordning for kildesortering.

I dette systemet er plast merket med lilla. Med den nye merkeordningen skal det bli enklere å sortere avfall riktig. Produkter med lilla merke skal i den lilla posen eller i avfallsbeholdere med det samme merket.

– En helhetlig merkeordning vil gjøre det mer forutsigbart og oversiktlig for folk når de lurer på hvor de skal gjøre av avfallet sitt, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, i en pressemelding.

Bare en tredjedel sorteres riktig



Oslo kommunes avfallsanalyse for 2021 viser at bare 31 prosent av plastemballasjen sorteres i riktig pose. Resten havner i restavfallet og blir brent i Oslos energigjenvinningsanlegg.

– Plastsortering er en viktig miljøjobb som vi alle må gjøre mer av hjemme på kjøkkenet. Det aller meste av plasten er laget av fossil olje. Plasten som havner i restavfallet gir store klimagassutslipp. Når du kildesorterer plastemballasjen din, blir den sendt til materialgjenvinning og kommer til nytte som en verdifull ressurs, sier Stav.

De blå fungerer fortsatt

Det er mange som har en rull eller to med blå poser hjemme. Og i butikkene er

det også blå poser på lager. Hva skal man gjøre med disse?

– De blå posene fungerer fortsatt, og skal brukes opp før man henter en ny rull, sier kommunikasjonssjef Kjersti Kristoffersen i Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

– Det kommer til å ta en liten stund før alle blå poser er ute av omløp, men til slutt vil det være bare lilla å få tak i, sier Kristoffersen.

Begge farger går til gjenvinning

Både lilla og blå poser havner der de skal i sorteringsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud. Derfra sendes de med tog til Småland i Sverige, hvor plasten – inkludert selve posene – sorteres i ulike typer og gjenvinnes. Den «nye» plasten brukes i både emballasje og andre plastprodukter.

– Kildesortering nytter! Tenk på at det meste av plasten rundt oss lages av olje. For hver kilo gjenvunnet plast, sparer man to kilo olje. Det bør være en god motivasjon for at enda flere skal bruke den lilla posen i hverdagen, sier Kjersti Kristoffersen.