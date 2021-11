– Med gulvbelegg hjemme kan du la barna utfolde seg uten å bekymre deg for slitasje på gulvet. Heldekkende gulvbelegg tåler vann, og kan dermed vaskes med våtmopp uten å skade gulvet. Dette gjør vask og vedlikehold enklere. Men husk at ikke alle gulvbelegg kan benyttes på bad. Ved våtromsarbeid bør du ta kontakt med fagpersonell for valg av materialer som er våtromsgodkjente, sier Tom Arntzen fra Happy Homes i en pressemelding utstedt av Informasjonskontoret for farge og interiør (IFI).

Når nordmenn pusser opp, velger ni av ti som gjør noe med gulvet å skifte det ut. Da er det en stor fordel med gulv som er lett å skifte ut. Det poengterer IFI i pressmeldingen.

– Installasjon av et vinylgulv tar ofte kortere tid enn å legge andre typer gulvmaterialer. Når undergulvet er klart, er det nesten bare å rulle gulvet ut. Det finnes vinylgulv med en tekstilbakside som kan legges løst. Enklere blir det ikke, sier Hege Moland i Tarkett i pressemeldingen.

Hun mener et vinylgulv kan holde i svært mange år.

– Den dagen gulvbelegget eventuelt skal byttes ut, er også det en enkel jobb om gulvet ikke er hellimt, sier hun.

Ifølge markedssjef i Gerflor, Ildko Vanem, kan gulvbelegg være en fordel hvis man har små barn i hus.

– Barn slår seg. Da er det en fordel at gulvet ikke er steinhardt. Med gulvbelegg kan du som forelder være litt mer avslappet når barna leker, sier markedssjefen.