Dette bør du vite om varmepumper i nye boliger

Har du planer om å få deg varmepumpe til oppvarming eller kjøling i en relativt ny bolig? Det kan gi bedre komfort året rundt og senke strømregningen. Er boligen din fra 2007 eller senere, er det viktig at installatøren tilpasser selve monteringen.

Ekstra tetting

Nyere boliger har nemlig to tette sjikt; ett på innerveggen og ett på ytterveggen. Disse sjiktene skal hindre at varm, fuktig luft slipper ut, og at kald luft blåser inn. For å montere varmepumpe må installatøren ta hull gjennom hele veggen.

– Da er det viktig å tette godt mot begge disse sjiktene etterpå, understreker Are Troli, daglig leder i varmepumpebedriften Nek AS i en pressemelding.

– Ikke vanskelig

Han har lang erfaring i å installere varmepumper, og har i tillegg fagbrev som tømrer.

– Det er ikke vanskelig å få til tette gjennomføringer for en installatør som vet hva som skal til, understreker Are. Han har hjulpet Varmepumpeforeningen med å lage en film for installatører som viser hvordan tettingen kan gjøres enkelt og effektivt.

Teip er viktig for å få tette gjennomføringer i nye boliger. Her tetter Are det ene sjiktet – vindsperren – fra utsiden. Foto: Norsk Varmepumpeforening

Spør installatøren!

– Du som kjøper varmepumpe trenger ikke å sette deg inn i dette, men det er fornuftig å spørre installatøren hvordan tettingen skal gjøres. Det holder ikke å gjøre det på samme måte som i gamle boliger, understreker informasjonsansvarlig Einar Gulbrandsen i Varmepumpeforeningen i pressemeldingen.

Sjekk om det er inkludert

På grunn av tettingen kan det ta litt lengre tid å installere varmepumper i nye, lekkasjetette boliger enn i eldre boliger.

– Derfor kan det hende du må betale litt ekstra sammenlignet med det som kalles standard montering, poengterer Einar.