Vanntynnet husmaling har en temperaturbegrensning som ligger rundt +10 °C i underlaget og luften gjennom både påføring og tørketid. Dette setter en grense for når på året det går an å male utendørs. Noen steder i landet tar utendørssesongen slutt allerede i august, mens man i andre deler kan male mye lenger.

– Det er ikke bare temperaturen som setter en stopper. Luftfuktigheten og når duggpunktet inntreffer er minst like viktig. Er det for kjølig ved påføring tørker malingen sent, og i verste fall kan duggen få malingen til å renne av veggen, sier malermester Rune Nygaard hos Beckers.

Skjolder av dugg

Det hjelper ikke stort å skifte til alkydbasert maling – den tåler riktig nok lavere temperatur, men tørker sent og er mer utsatt for å få skjolder av dugg, såkalt duggmatting. Likevel er det ikke et godt alternativ å la kledningen stå ubehandlet over vinteren.

– Til våren har fukt og vær fått tid til å skade kledningen, og det blir mye jobb med børsting og skraping til våren, sier malermester Roger Fridheim fra Flügger.

Her er noen forslag til alternative løsninger:

Dekk til huset

BESKYTTELSE TRENGS: Høsten, med synkende temperaturer, ustabilt vær og store forskjeller mellom dag- og nattetemperatur er en utfordrende tid for utendørs malearbeider. Men det er likevel bedre å grunne kledningen enn å la ubehandlet treverk stå over vinteren. Foto: Informasjonskontoret for farge og interiør

Ved bruk av stillas er det en god idé å kle inn dette med en lys presenning som lar solen gå gjennom og varme fasaden. Under denne kan også varmevifter plasseres. Viftene fører til raskere sirkulasjon av varmluft.

– Det er dog fortsatt viktig å følge med på temperatur og eventuell kondensdannelse på nymalt kledning, og vi anbefaler alltid å måle fukten i kledningen med innstikksmåler, sier Roar Kopperud hos Teknos.

Beskyttelse over vinteren

Bart treverk skades raskere av fukt. For å ivareta kledningen på kort sikt, er det bedre å sette den inn med en oljegrunning før vinteren, enn å la treverket stå ubehandlet frem til våren.

– Ta heller jobben med å grunne bar kledning så raskt som mulig etter montering, for å slippe å måtte slipe og børste før grunningen på våren. Det går fint å påføre en oljegrunning nå og ta en hybridmaling til våren, sier Eivind Eriksen hos Gjøco.

Velg fabrikkgrunnet

BEDRE HOLDBARHET: Fabrikkgrunnet kledning har en grunnbeskyttelse over vinteren. I handelen finnes også kledning påførte mellomstrøk på fabrikk. Foto: Informasjonskontoret for farge og interiør

Fabrikkgrunnet kledning har en grunnbeskyttelse over vinteren. Vær oppmerksom på at alle kuttflater, all endeved, spikerhull, skjøter og utsatte detaljer må påføres grunning ved montering. Grunning slites raskt ned av sollys, og fabrikkgrunnet kledning som har stått ubehandlet over vinteren, må normalt vaskes og grunnes på ny før overmaling.

Ellers garanterer ikke malingprodusenten for holdbarheten på toppstrøket. Andre alternativer er å bruke noen ekstra kroner og kjøpe kledning med grunning og mellomstrøk påført i fabrikk, eller ferdigmalt kledning.

Tips:

På yr.no varsler meteorologene ikke kun lokal temperatur og værtype – her finner du også opplysning om ved hvilken temperatur dugg opptrer – det såkalte duggpunktet.

Generelle forhold ved maling utendørs - Vanntynnet maling:

Temperatur: Min +5-10 °C

Fukt i underlaget: 16-18 %

Luftfuktighet: Maks 80 % RF.

Avslutt i god tid før duggfall

NB: Les og følg produsentens produktspesifikke anbefalinger