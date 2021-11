Dette er et blogginnlegg levert av Rusta

Tekstiler er trikset for å gjøre julen ekstra koselig. Blant årets nyheter finnes

mengder av duker, bordløpere og tøyservietter. Start gjerne med et fargetema, for eksempel rødt og gull eller grønt og hvitt, for å skape en rød tråd i borddekkingen.

Dekorer bordet med mose, grankvister og røde epler for et naturlig preg. Hos Rusta finnes et bredt utvalg av naturtro kunstige planter – perfekt for allergikere og de som er følsomme for duft. En mistelkrans i kombinasjon med en lysslynge blir et fint blikkfang midt på bordet, eller minivaser med kvister av eukalyptus og snøbær.

Dekk bordet med Elsaform

Med steingods fra Elsaform er det enkelt å lage borddekkinger som passer like godt til hverdags som fest. I tillegg til grått, hvitt og midnattblått, er serviset nå også tilgjengelig i grønt. Blant kjøkkennyhetene er det flere praktiske typer kjøkkenutstyr av støpejern, som mørtel- og fonduesett, samt skjærebrett i tre – perfekt for både tilberedning og servering.

Her er en inspirerende billedkarusell:

Foto: Rusta

Maksimer julefølelsen med detaljer

Levende lys, eller varianter i LED, gjør mye for stemningen. I år finnes et stort utvalg av Svanemerkede kronelys, samt duftlys og spinnvarianter som gir et personlig inntrykk. Utvalget av LED-lys vokser med flere realistiske modeller.

Å gjøre noe litt ekstra for gjestene blir ofte verdsatt. Skriv gjestenes navn eller initialer på pepperkaker eller legg bestikket i en liten julestrømpe. Hva med å sette en liten nisse ved hver kuvert som en omtenksom gave? Nytt for i år er flaskepynt i form av strikkede julegensere med tilhørende lue som garantert blir julefestens snakkis. God jul!