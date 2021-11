Varmepumper gjør det enkelt å spare energi og likevel ha høykomfort. Når høstkulda kommer krypende, begynner høysesongen for varmepumper.

– Vi har samlet fire gode råd til alle som skal ha luft-til-luft-varmepumpe hjemme eller på hytta, forteller Einar Gulbrandsen, informasjonsansvarlig i Varmepumpeforeningen i en pressemelding.

Enten det er første gang du kjøper varmepumpe eller du har en gammel modell som er moden for utskifting, kan du ha nytte av disse rådene:

1. Kontakt en seriøs forhandler

– Det hjelper ikke om selve varmepumpa er aldri så bra hvis den installeres feil, så velg en forhandler som vet hva som skal til, sier Gulbrandsen i pressemeldingen fra Norsk varmepumpeforening.

Varmepumper inneholder gasser, og myndighetene krever derfor at alle som installerer luft-til-luft-varmepumper er f-gass sertifisert. Både installatør og bedrift må kunne vise fram et gyldig sertifikat.

– Velger du en NOVAP-godkjent forhandler fra oversikten på varmepumpeinfo.no, kan du være trygg på at dette er i orden. I tillegg er det alltid smart å sjekke forhandlerens referanser, poengterer Gulbrandsen

2. Få en varmepumpeinstallatør på befaring i boligen din

Riktig plassering av varmepumpa er viktig for å få best mulig komfort og bruke minst mulig energi. Derfor bør du få installatøren til å komme på befaring hjemme hos deg, for å:







Finne riktig varmepumpe-modell for din bolig.



Velge best mulig plassering av inne- og utedel.



Avdekke eventuelle ekstrakostnader ved installasjonen.

3. Sammenlign faktiske priser

Når du vurderer prisen for ulike varmepumper, må du passe på at du ser på faktiske priser - det vil si hva du må betale for en helt ferdig montert varmepumpe.

– Mange forhandlere og utsalgssteder har en fast pris for “standard montering”. Hva det inkluderer, kan variere en god del. Så det lønner seg å lese det med liten skrift. Det er fare for å kjøpe billig og betale dyrt når eventuelle tillegg for å få en komplett installasjon blir regnet med, påpeker Gulbrandsen.

Han advarer mot å nøye seg med en “standard montering” som er ufullstendig.

– Det kan gå ut over både estetikk, effektivitet og levetid, sier Gulbrandsen. Varmepumpeforeningen har laget anbefaling for hva som bør være inkludert i standard montering.

4. Avtal skriftlig - og gjør det på forhånd

Når du bestiller varmepumpe, bør du gjøre det skriftlig..

– Vi har laget en standardkontrakt som gjør det enkelt å få med de viktigste punktene, forteller Gulbrandsen. Den kan du laste ned gratis fra varmepumpeinfo.no.

– I tillegg anbefaler vi at du sammen med installatøren fyller ut vår installasjonsavtale før selve jobben starter. Denne avtalen dekker alle viktige valg du og installatøren må bli enige om, både hva som skal til for å sikre kvalitet og hva som kan fordyre installasjonen, forklarer Gulbrandsen.

Last ned installasjonsavtalen og fyll ut på forhånd, så har du viktig dokumentasjon hvis noe skjer i etterkant.

– Som forbruker har du fem års reklamasjonsrett på både produkt og installasjon, poengterer Gulbrandsen.