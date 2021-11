– Hjemmet har vært vår trygge havn i den helt spesielle tiden vi er

i ferd med å legge bak oss. Mer enn noen gang vet vi hvor viktig hjemmet er for oss, og det setter sitt preg på høstens interiørbilde, forteller Marianne Haga Kinder, interiørstylist og planteekspert bak den populære Instagram-kontoen @inspirasjonsguidennorge i en pressemelding fra Plantasjen.

Nordmenn har brukt mye tid utendørs under pandemien. Når kaldere temperaturer og varierende vær setter begrensninger på utetiden, må vi bringe naturen og grønne elementer inn i hjemmet.

HØSTPLANTER: Bordet er dekket med Alpefiol, høstlyng og Skimmia japoonica Rubella. Foto: Marianne Haga Kinder

– Vi ser at mange ønsker en naturlig følelse i hjemmet denne høsten. Mange går for et rolig interiør i myke farger, med naturmaterialer som ull og lin, i tillegg til planter som både frisker opp innemiljøet og skaper en hyggelig atmosfære å oppholde seg i, fortsetter Haga Kinder.

Grønne planter blir med inn i høsten

Grønne planter har vært i vinden som aldri før det siste året, og det er lite som tyder på at nordmenns planteinteresse kommer til å dale med det første – snarere tvert imot.

– Det skal fortsette å bugne av grønne planter, konstaterer Renate Larsen Lorentzen, som i likhet med Haga Kinder daglig inspirerer flere tusen nordmenn med sine interiør- og plantetips på Instagram-kontoen @casachicks.

Plantasjens årlige trendrapport for 2021 slår fast at grønne inneplanter er en vedvarende trend blant nordmenn. Nå er det imidlertid også andre varianter av de typiske grønne plantene som vil dominere interiørbildet fremover.

HØSTSTEMNING: Skimmia japonica ‘rubella’ garanterer høststemningen. Foto: Marianne Haga Kinder

– Trenden fortsetter å bevege seg bort fra de klassiske store, grønne som Strelitzia nicolai og Monstera, og mot de mindre, litt rare, med mønster og farge, forteller Larsen Lorentzen og foreslår prikkete Begonia og Caladium i ulike varianter som attraktive alternativer.

Ifølge trendrapporten er planter med karakteristiske blader noe av det mest trendy i høst. Et par andre populære alternativer er Gjøksyre (Oxalis) og Praktspragle (Coleus), i tillegg flere planter med tykke blader, slik som kaktuser, Crassula, Aloe Vera og Peperoamia.

– De overlever uten intensivt stell, noe som passer godt nå som verden har åpnet opp og tiden blir knappere, tipser Larsen Lorentzen.

MØNSTER: Ifølge Plantasjens trendrapport og Renate skal man i høst bevege seg bort fra de klassiske grønne plantene og mot de litt rarere plantene med mønster og farger, som f. eks Calathea Insignis. Foto: Foto: Renate Larsen Lorentzen

Løfter stemningen inne

– Forskning viser at inneplanter øker trivselen og får oss til å føle oss bedre. Det har mange fått øynene opp for det siste året, og det er vel så viktig å huske på plantenes positive effekt når vi nå går inn i en årstid preget med kaldere vær og mørketid. Å fylle hjemmet med planter er et positivt tiltak for innemiljøet, påpeker Hans Jensen, gartner i Plantasjen.

Med planter i hjemmet, er også stemningen satt for hyggelige sammenkomster fremover. Det skaper en lun og hyggelig atmosfære. Prikken over i-en setter du ved å pynte bordet med planter og snittblomster – en fin tradisjon for å vise at man setter pris på gjestene.

– Med en vakker borddekking i en travel hverdag viser du omsorg for dine gjester og forteller dem hvor mye de betyr for deg. Nå vil vi dekke på bordet med lune stoffer, som en tung linduk, og rustikke serviser som tåler en støt, kombinert med festglass i krystall og vakre mønstre, sier Haga Kinder.

Plantene som garanterer høststemning på middagsbordet: Røstlyng, Alpefiol, Skimmia japonica ‘rubella’, Inkacalathea, Krysantemum, Høstlige detaljer som blader, strå, kastanjer, mose og gresskar.

LETTSTELTE PLANTER: Kaktus miks og Kalachoe «Syncephala» egner seg i en hektisk hverdag. Caladium hybrid er svært dekorativ, og med riktig stell kan du ha denne skjønnheten i mange år. Foto: Renate Larsen Lorentzen

Slik bevarer du plantene gjennom vinteren

– Sesongskiftet kan påvirke planter på samme måte som mennesker, så det er en god idé å gi dem litt ekstra oppmerksomhet fremover. Dette er fem av de viktigste tingene du bør gjøre fremover. Og husk at det gjør deg godt å tilbringe litt tid med plantene, så dette er også for ditt eget velvære, rådgir Plantasjen-gartneren Jensen.

Stell og rens: Forbered plantene på en ny sesong ved å fjerne tørkede blader, vurder om du bør potte om og beskjær ustyrlige stiklinger. Å ta vare på stiklinger er en fin, terapetuisk aktivitet i høstmørket.

Vask bladene: Med mer aktivitet innendørs, øker også mengden støv, og plantene kan være en real støvmagnet. En viktig rutine er å holde bladene rene for støv, slik at bladene får puste.

Mye lys: Samle alle dine grønne planter i grupper og plasser dem på steder med mye naturlig lys, gjerne nært et vindu. Trekker det fra vinduet bør du sette planten langt nok unna til at den ikke blir påvirket av kulden ute, men likevel nære nok til å få tilstrekkelig med lys. I mørke hjørner av hjemmet kan det være lurt å supplere med ekstra plantebelysning.

KAKTUS: Ikke bare er Kaktus mix en lekker plante, den er også svært lettstelt, noe som gjør det enkelt å innrede med trendy planter selv for den som ikke har grønne fingre. Foto: Foto: Renate Larsen Lorentzen

Vanning: Plantene krever mindre vann på vinteren enn om sommeren, og ulike planter krever ulik mengde vann. Er du usikker, kan du vanne plantene fra bunnen av, eller stikk en finger i jorden og kjenn etter: Er den fuktig kan du vente, er den tørr kan du vanne. Sett planten i vann i 15 til 30 minutter, og flytt den deretter tilbake i potten.

Tilfør fukt: Bruk av peis eller varmeovner kan føre til tørr luft.Spray derfor plantene regelmessig med vann.