Slik velger du riktig sag til jobben

Dette er et blogginnlegg fra Tools.



Har kapp- og gjærsagen din fått seg en trøkk av å rulle rundt bak i bilen, eller begynner det å bli en del slark i sleiden? Har hakkene på gradeinnstillingen sett bedre dager?

Før eller senere blir det på tide å bytte den ut – og selv det best vedlikeholdte utstyret går til slutt ut på dato.

I dag finnes det så mange forskjellige modeller å velge fra at det kan bli litt mye. Hvordan vet du at du velger riktig sag til jobben? Og når lønner det seg å bytte?

På Tools-butikken i Sandefjord finner du alt fra snekkeren på hjørnet til store, tunge aktører innen industri og shipping. Butikksjef Morten Nilsen har stort sett det meste, inkludert et bredt utvalg kapp- og gjærsager.

Med snill bruk holder den lenger

– Det er vanskelig å si hvor lenge en sånn sag varer, det kommer an på hvor mye den brukes og flyttes rundt på, og på hvor røff bruk det er. Står du og skjærer lister hele dagen er det klart den holder lenger enn med grovere saker, som trykkimpregnert eller andre «våte» materialer. Hiver du den ofte inn i bilen kan det jo også skje ting, og det ser vi resultatet av på serviceverkstedet vårt her innimellom. Noe kan vi justere inn igjen, men til slutt må det uansett en ny sag til for alle, forteller Nilsen.

Morten Nilsen, butikksjef i Tools Sandefjord. Foto: Tools

Så er spørsmålet: Hvilken av de nye modellene skal du ha? For mange holder det med en relativt liten modell, som Bosch GCM 8 SJL. Hvis du reiser mye rundt på småjobber er den liten og lett nok til at du får den med deg uten oppstyr, samtidig som den har flere fine funksjoner – som mykstart, dobbelt støvoppsug og innebygget laser.

– Men en byggmester som skal stå og skjære store, grove materialer hele dagen har nok litt andre behov. Da kan det lønne seg å gå rett på de største, som Bosch GCM 12 GDL. Vi spør jo gjerne kunden hva de gjør for å finne ut hva de trenger til sin bruk. Et annet poeng er også hvilke funksjoner du trenger. For en som skal liste mye er det veldig kjekt med en sag som kan legges begge veier, så man slipper å snu materialet hele tiden, sier Nilsen.

Trenger du kraftig arm, eller stivere bein?

Noen kunder ønsker å ha det heftigste, og kjøper toppmodellen av den grunn. Det er jo også litt forskjeller i wattstyrken på de forskjellige sagene, og om du skal kappe tyngre materialer enn lister kan det gjøre en forskjell. Akkurat GCM 12 GDL har også en unik fremføringsarm, som gir svært nøyaktige, glatte bevegelser – samtidig som den er veldig robust. Det er likevel ikke alltid slik at størst er best.

– De største sagene er ofte tiltenkt litt mer stasjonær bruk, som for snekkeren som tar den med på en byggeplass og lar den stå der. De gaper også veldig stort, og selv om det ofte er praktisk er det mange som ikke har bruk for all den plassen. Det er rett og slett litt praktiske hensyn å tenke på også, og hva gjelder skjæredybde har alle sagene blitt veldig gode nå, sier Nilsen.

Det finnes nok av modeller å velge mellom Foto: Tools

Andre funksjoner som med årene har blitt standard er stuss for avsug, hvor du kan koble til en støvsuger som automatisk starter hver gang du fyrer opp saga. De fleste Bosch-sagene har nå også fått en laserstråle som du kan legge over blyantstreken for å se at du kommer til å kutte riktig, og nyere modeller kommer også med kvikkmutter.

– I stedet for å finne frem verktøy for å skru av og på bladet kan du bare bruke kvikkmutteren, som gjør det mye raskere og enklere. Det er ikke bare saga du får tilbehør til heller. Hvis du jobber med veldig tunge materialer kan noen enkle støttebein stive av sagbordet mer, så det blir helt stabilt. Bosch er jo også kjent for å lage veldig stabile og fine bord, påpeker Nilsen.

Ikke glem bladene

Selve sagen er imidlertid ikke mye tess uten et godt blad. Akkurat som med stikk- eller bajonettsager er det viktig å velge riktig blad til sitt bruk! Trikset er som vanlig å tenke på hva man skal skjære i.

– Mitt råd er enkelt og greit at du velger et sagblad som passer materialet. Skal du skjære laminat vil et High Pressure Laminate-blad holde lenger enn et vanlig treblad for listeskjæring. Riktig størrelse til jobben er også viktig, men hvis du spør oss i butikken kan vi hjelpe deg finne det du trenger.