Harman Kardon: Syltynn luksuslyd til 40.000 kroner

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Harman Kardon, også kjent som «Hæman Kædon» langs sørlandskysten, har i

øynene til en aldrende generasjon bilentusiaster vært toppen av bilstereo. Men selskapet kan også bygge høyttalere til hjemmet, og som oppfølger til selskapets Citation-serie har selskapet nå lansert en høyttalertrio som både sparker fra seg og ser bra ut.

Navnet på det nye vidunderet er Radiance, en kombinasjon av to frittstående søylehøyttalere og en subwoofer.

Høyttalerne er av det slanke, sylskarpe slaget, er pakket med 24 høyttalerelementer som i likhet med PT-en din strekker seg 1,8 meter mot taket.

Alt pakket inn i en høyttalerstamme som ikke er mer enn 5 cm bred og 5,8 cm dyp.

Radiance handler om å gi samme lydopplevelse uansett hvor i rommet du sitter. Derfor har selskapet inkludert en teknologi kalt «constant beamwidth», som opprinnelig ble utviklet for det proffe lydmarkedet. I praksis betyr dette at du får samme lyd uansett om du sitter i sofaen, på siden eller på gulvet.

Dette skal kombinert med subwooferen på 200W gi en fullverdig lydopplevelse fordelt likt utover hele rommet. Under presentasjonen Premium overvar, var det også opplevelsen man satt igjen med.

I detaljene

Utseende er viktig. Gitt prisen på 40.000 kroner er dette et anlegg som konkurrerer med mye av det beste på markedet, og vil trolig vekke blandede følelser blant de argeste hifi-nerdene.

Men vel så sentralt som at de passer inn i Frogner-kåken med god takhøyde og at lyden er topp, er at de bygger bro mellom design, lydkvalitet og brukervennlighet.

Alt i Radiance er trådløst, inkludert subwooferen, og det blir stadig tydeligere at enkel tilkobling står høyt på prioriteringslisten når man kjøper nytt. Her tipper vi morselskapet Samsung har bistått med hjelp. I tillegg til høyttalerne kommer Radiance med en digital hub som kan kobles til TV-en, spillkonsoller og andre AV-enheter. Wifi-tilkobling skal gi enkel tilgang til strømming av musikk i HD-kvalitet gjennom hubens innebygde Chromecast eller Airplay.

Du trenger ikke tenke på kabler, og for å veie opp for at lyden overføres digitalt har selskapet spedd på med en teknologi kalt Loop Amplifier, som skal fjerne digital distortion.

Helt trådløse er høyttalerne imiderltid ikke, ettersom de må kobles til strøm.

Likevel, kall det en upscale høyttalerpakke for dem allerede har lagt sin elsk på multiromssystemer. Bare til en ganske mye stivere pris.