7 av 10 aner ikke hvordan de skal unngå skadeinsekter

– Den gode nyheten er at mange tiltak er enkle å gjennomføre, sier Svein

Stormoen, skadesjef i Norsk Hussopp Forsikring i en pressemelding.

Det enkleste du kan gjøre er å ikke ta dem med inn i utgangspunktet.

– Skjeggkre kommer ofte med pappemballasje som kan settes igjen utendørs. Har de først kommet inn, er det viktig å sørge for at de ikke formerer seg. Bekjempelse med forgiftet åte har vist seg å være svært effektivt, sier Stormoen.

SVART JORDMAUR: Arbeiderne til svart jordmaur er 3-5 mm lange og forekommer vanligvis i stort antall Foto: Norsk Hussopp Forsikring

Pass på feriekofferten



Veggedyr blir ofte med hjem i feriekofferten.

– Sørg for å sjekke sengen og madrassen for veggedyr, og plasser for all del ikke kofferten på sengen når du er på ferie. Hvis du frykter at du kan ha fått med deg veggedyr, bør du tømme kofferten utendørs, og enten fryse ned klærne eller vaske dem på minimum 60 grader, råder Stormoen.

Men det er ikke bare skjeggkre og veggedyr som plager oss her til lands. Også maur og veps er høyt oppe på listen over insektene som bekjempes.

– Maur går i dvale når temperaturen ute synker. Derfor er det stor sannsynlighet for at de bor inne i boligen eller på hytta om du finner maur innendørs vinterstid. Fordi det er kaldt ute, søker de etter mat innendørs. Insekter generelt er i de fleste tilfeller på jakt etter mat. Sørger du for at de ikke finner det, er boligen mindre attraktiv, forklarer skadesjefen.

De forskjellige insektene må forebygges og bekjempes med ulike metoder.

– Noen insekter er lettere å bli kvitt enn andre. Veggedyr og større maurangrep kan være vanskelig å få bukt med, og krever ofte profesjonell bekjempelse. Skjeggkre har vi heldigvis utviklet effektive metoder for å bekjempe, så dette er ikke lenger den utfordringen det var for et par år siden, avslutter Stormoen.

ENKELT Å FOREBYGGE: Det er enkelt å forebygge mot veggedyr hvis man vet hva man skal se etter Foto: Norsk Hussopp Forikring

10 råd for å forebygge skadeinsekter i boligen

Sørg for finmasket netting i ventilasjonsluker.

Tett sprekker i mur og åpninger i kledning.

Sørg for at det ikke er vegetasjon inntil huset.

Støvsug grundig, jevnlig.

Ikke la matrester stå fremme.

Oppbevar mat i tette beholdere.

Ha det tørt i boligen, sørg for god ventilasjon.

Rengjør sluket grundig.

Ikke ta bølgepapp og tilsvarende emballasje med inn.

Sørg for å pakke ut klær ute, og for å vaske dem på 60 grader eller fryse dem ned hvis du har vært et sted med veggedyr.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat for Norsk Hussopp Forsikring i et landsrepresentativt utvalg på 1015 respondenter mai 2021.