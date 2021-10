Ny berøringsfri og vannbesparende armatur

Regelmessig og nøye håndvask reduserer antall bakterier og kan dermed redusere risikoen for infeksjoner.

- Berøringsfri drift av armaturer kan bidra til høyere hygienestandarder i offentlige områder, men også i private rom, som for eksempel gjestetoalettet, blir kontaktløse armaturer stadig mer populære, skriver hansgrohe i en pressemelding.

Strålens varighet og temperatur kan justeres individuelt etter behov. Med den nye elektroniske armaturen i Vernis Blend-serien presenterer hansgrohe en tidløs designløsning av høy kvalitet for grundig og berøringsfri håndhygiene på både offentlige og private baderom.

Berøringsfritt



Slå vannet av og på uten berøring: Takket være den integrerte sensorteknologien

garanterer den nye elektroniske armaturen Vernis Blend en berøringsfri og komfortabel drift, spesielt der de høyeste krav stilles til hygiene, komfort og vannforbruk.

Takket være metalloverflaten av høy kvalitet og designet med avrundede og glatte kanter, passer Vernis Blend også harmonisk inn på private baderom som f.eks. gjestetoalettet.

- Grunnet fleksible innstillinger for vannstråle og temperatur samt muligheten til å velge mellom versjon med batteri eller for 230 V strømtilkobling, er Vernis Blend fullstendig tilpasset brukerens behov. Det automatiske armaturet har en termisk desinfeksjonsfunksjon som bekjemper virus eller bakterier i rørene med temperaturer på opptil 70° C. Dette gjør også armaturen egnet for bruk som drikkevannskilde på offentlige bad, heter det i pressemeldingen.