Dette er et blogginnlegg fra Fargerike.



Vi har vel alle hørt det gamle eventyret med det berømmelige spørsmålet? Speil har alltid skapt mystikk, fascinasjon og illusjoner. I dag bruker vi speil for å fremheve interiøret, og det er fortsatt illusjon og optisk bedrag vi er ute etter.

Opp igjennom historien har speilet hatt en sentral rolle i fortellingene våre, og gjerne blitt brukt for å fremme egen storhet. Dette var fordi at speil en gang var veldig kostbart, og dessuten både farlig og vanskelig å lage. Ved å ha mange speil, fikk man altså frem både status og storslagenhet. Tenk bare på den flotte speilsalen i Versailles!

Speil forstørrer og forsterker

– Nå bruker vi speil for å fremheve et interiør, og på lik linje som før, er det illusjon og optisk bedrag vi er ute etter. Ved å bruke speil kan vi sette fokus på vakre detaljer, forstørre rom, hente inn dagslyset, forsterke linjer og utdype stilen på rommet, sier Tale Henningsen, kreativ leder i Fargerike.

Ekspertene bruker altså speil for å øke romfølelsen, hente inn lys og skape stemning i et rom. I tillegg til å få rom til å virke større, er speil også en dekorativ interiørdetalj. Med speil kan du skape blikkfang, og dersom du har fin utsikt, kan du hente den inn i boligen via speilet.

Fine former

Det er mange ulike former på speil. De er enten satt inn i tykke eller smale rammer, og de har et vell av former. Speilets egenfarge kan også sette stilen, enten det er sotet, gyllent, glatt eller krakelert.



Runde speil: I det moderne interiøret hvor kvadrat og spiler er i fokus, passer de runde speilene perfekt, og speilformen gir rommene et mykere uttrykk. Til dette interiøret er det veggfargene som er spilt opp mot hverandre. Den grå fargen «Grå Stemning FR1132» speiler seg så vakkert og gir en vakker dybde på den gule veggen malt i fargen «Ekte Oker FR1920».

Spill fra Fargerike med fargene Grå Stemning FR1132 Ekte Oker FR1920 i moderne stil. I samarbeid med Møbelringen. Speil fra Light&Living Foto: Per Erik Jæger

Spenn buen



Speilet med bue har inntatt hjemmene våre de siste årene. Inspirasjonen er hentet fra art deco-perioden, og denne stramme og geometriske stilen er perfekt til speil.

Ved å hente opp elementer fra ulike stiler får vi et lekent uttrykk i interiøret. Den mørke og mystiske veggen er malt i «1001 Natt FR2166» og gir rommet et feminint uttrykk. Leken med det maskuline og feminine gir spenning til rommet.

Speil på vegg, i Art Deco stil med farge 1001 Natt FR2166 på vegg. Til Årets Farge 2021 Himmellkyss. Speil fra Light&Living Foto: Per Erik Jæger

Smal sak



For å få frem en egen dybde, er speilets kraft noe helt utenom det vanlige. Ofte brukes speil til en funksjon, for å speile seg selv, men det kan like gjerne være en dekorativ og virkningsfull del av det hele.

Det smale speilet i hjørnet på dette rommet gir en illusjon av enda et nytt rom. Rommet i fargen « Oktobergrå FR1127» får i tillegg et mer lekent uttrykk.

Soverom malt i fargen Oktobergrå FR1127 og Himmelkyss FR2160. Speil fra Light&Living Foto: Per Erik Jæger

Rund i kantene



Det runde speilets magi fortsetter fra rom til rom. På soverommet det ofte kjærkomment med et speil, eller kanskje flere? Både til helfigur, men også som en dekorativ effekt.

Med en bred ramme på speilet, skapes et nytt designelement. Veggfargen «Fata Morgana FR2162» flyter videre, mens speilet kommer oss i møte.

Soverom malt med fargen Fata Morgana FR2162; Speil fra Light&Living Foto: Per Erik Jæger

Speil med stil



Velg speil tilpasset ditt interiør. Selv om vi i dag har trender selv på speil, vil uansett rommet og dekoren være det aller viktigste.

På samme måte som at vinduet er husets sjel, kan vi godt si at speilet er det samme for et interiør. Stilhistoriske speil med vakkert glass og utskjæringer vil passe perfekt til et hjem hvor historiske detaljer er i fokus.

De duse fargene Alba Salix FR1464 på vegg og Nude FR2510 i tak, gir rommet et romantisk preg.

Farge på vegg Salix Alba FR1464 med gardin fra Årets Farge 2019, Sølvgrønn Foto: Sveinung Bråthen

FUNFACT:

En av våre flotte farger «Hvit Narsiss FR1055» er oppkalt etter en myte der speil og refleksjon spiller hovedrollen. Den vakre Narkissos, en gutt på 16 år, forelsker seg i sitt eget speilbilde. Han klarer ikke å gi slipp, og blir liggende i vannkanten og se på seg selv.