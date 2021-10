Velg riktig gulv til hytta

Ekte tregulv av organisk materiale – det er ingen tvil om at parkett er et naturlig gulv valg for hytta. I en moderne hytte med innlagt strøm og stabilt inneklima kan man legge parkett uten problemer og Tarkett har flere kolleksjoner i ulike farger, der treets naturlige variasjon blir forsterket i prosessen og gjør hver planke unik. Her ser vi gulvet Heritage i fargen Oak Blonde. Foto: Tarkett