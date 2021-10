If: – Skaff en hyttevenn for vinteren

Hvis du ikke har planer om å besøke hytta i vinter, eller bare være der sjelden, bør du skaffe deg en hyttevenn, oppfordrer If.

– En hyttevenn er noen som kan hjelpe deg med å passe litt på hytta og se til den av og til gjennom vinteren. Ved et slikt enkelt tilsyn får du raskt beskjed om det er mye snø på taket, om det har vært vannlekkasje eller at noen har brutt seg inn i hytta, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

I fjor var det museår, og det ble skader på mange hytter.

– Med en hyttevenn vil skadene oppdages raskere, og dermed blir de ikke så store, sier Clementz.

If venter økning i innbrudd

I fjor ble det meldt inn 1022 hytteinnbrudd til forsikringsselskapene, viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge. Det var 5293 frost- og vannskader på hytte eller i fritidshus i fjor, viser samme skadestatistikk.

Antallet innbrudd gikk ned 10,2 prosent fra 2019, mens det var en økning på 8,7 prosent i antall vannskader.

– Denne vinteren venter vi at antallet innbrudd kan øke igjen. Det har sammenheng med at grensene er gjenåpnet. Det var forholdsvis liten aktivitet av mobile vinningskriminelle fra utlandet i fjor, som blant annet skyldes økt kontroll på grensen mot Sverige, sier Clementz.

Har du hytte på et hyttefelt, kan det være lurt å alliere seg med hyttenaboer for å få en hyttevenn. Ligger hytta litt mer for seg selv, er et godt alternativ å sjekke om noen fastboende kan ta en tur innom av og til, ifølge If.

– Flere gårdbrukere har dette som et tjenestetilbud, og tar i tillegg på seg slikt som måking av vei til hytta og måking av taket. I tilknytning til de store hyttelandsbyene finnes det også vaktmestertjenester, sier han.

Husk å skru av vannet

Før frosten kommer for fullt må du huske på skru igjen hovedvannkrana og stoppe vanninntaket til hytta. Da er mye gjort for unngå skader. Hvis du besøker hytta gjennom vinteren, må du huske på å skru igjen vanninntaket når du drar.

Hver vinter er det mange hytter som får frost- og vannskader. Skaden blir gjerne enda større når den blir oppdaget sent.

– Det høres utrolig ut, men i juni og juli hvert år får forsikringsselskapene inn 20-30 skader som knytter seg til frost på vinteren. Skadene, som regel en vannlekkasje etter frostsprengte rør, har skjedd på vinteren, men blir oppdaget ved første besøk på hytta. At vi og andre forsikringsselskaper får meldt inn såpass mange frostskader på sommeren, tyder jo på at en del er veldig sjelden på hytta si, sier kommunikasjonssjefen i If.

Advarer mot mus i vinter

– Vi i If får jevnlig inn gjennom vinteren og tidlig på vårparten inn skader fra hytter hvor det ser ut som noen har anlagt skøytebane inne. Det er et lite hyggelig syn for en hytteeier, sier han.

Og så minner han om én ting:

– Har du problemer med at mus søker seg inn på vinteren, er det lurt å gå over hytta og tette åpninger hvor smådyr kan komme seg inn. En mus klarer fint å presse seg inn gjennom et hull på størrelse med en femtiøring, sier Clementz.