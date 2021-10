Her er din gratis vaskehjelp

– Regn er din egen «Vaskepott». Det gjør jobben enklere for deg, sier seniorrådgiver hos ifi.no, Robert Walmann i en pressemelding.

Han mener det å vaske terrassen, plattingen, fasaden eller bare en liten vedlikeholdsvask av stakittgjerdet er smart å gjøre om høsten.

− Fordi nå vil vi vaske bort sommerens spor av pollen, støv, smuss og skitt, sier Walmann.

Rent og ryddig

Det er faglig ansvarlig malermester hos Jordan, Åsa Schaanning, helt enig i.

− Jeg elsker å vaske når det regner. Da går jobben så mye enklere. Med en god vask av terrassen eller fasaden nå, holder det kanskje med en enklere vask til våren. Dessuten har vi jo ryddet terrassen for vinteren nå, sier hun.

Fuktig og fint

Regnet bidrar til å holde terrassen fuktig. Schaanning påfører såpemidler, vasker og skyller. I dag skal vegger og terrasse smake kosten før vinteren kommer.

− Når det regner, er terrassen allerede fuktet. Det gjør at såpemidlene ikke tørker og du unngår skjolder og merker. For såpemidler på en tørr overflate kan sette seg fast og lage merker. Når det regner har du god tid til å påføre såpe, gå over med en vaskekost. Til slutt hjelper regnværet deg med skyllejobben. For du må bruke hageslangen å skylle lenge grundig. All såpe må bort, sier Åsa Schaanning.

Balsam for sjelen

Malermesteren mener det å jobbe i regn er balsam for sjelen.

− Kle deg godt og nyt regnet. Du gjør noe nyttig og vil garantert føle seg bedre etterpå. Følger du mine vasketips, vil også resultatet blir bra, sier hun.

Åsas vasketips:

Følg anvisningen på såpemiddelet nøye. Ikke bruk for mye såpe.

Påfør såpemiddel med en lavtrykksprøyte eller en terrasserull på forlengerskaft.

Bruk et forlengerskaft til vaskekosten. Ikke bøy ryggen.

Vask skånsomt og la kosten gjøre jobben. Tenk at du feier – ikke skrubber

Skyll av grundig. Stå sammen med regnet og skyll og skyll. For all såpe må bort.

Vaske huset? Her er tipsene du trenger:

Spyl veggen våt før du begynner – med mindre det er regnvær og veggen er fuktig.

Påfør egnet vaskemiddel (enten for vedlikeholdsvask eller et vaskemiddel beregnet på bruk før maling) med en lavtrykksprøyte.

Spray på nedenfra og opp, og la kjemikaliene få virke i noen minutter uten å tørke.

Skur lett over med en vaskekost. Sett den gjerne på et forlengerskaft for å gjøre jobben så enkel og effektiv som mulig.

Skyll av ovenfra og ned med en hageslange.