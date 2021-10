Taksjekken: Er taket ditt klart for høsten?

Et hustak har lang levetid, men krever likevel omsorg og pleie for at du skal unngå å måtte skifte det ut før tiden.

– Nå som høsten er her, bør du sjekke taket. Vi får et stadig et våtere, varmere og villere klima her i landet og det gir flere skader på hus enn noen gang. Det er derfor viktig å sikre at taket ditt tåler det nye klimaet, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, i en pressemelding.

Det er en god investering å bruke litt tid på vedlikehold av huset hvert år, gjerne både vår og høst. Enkle grep kan spare deg for store utgifter.

– Jo før du oppdager og tar tak i forhold som må utbedres, desto lavere blir skadeomfanget og kostnadene. Sannsynligheten for at du sparer penger på sikt er stor, forklarer Nielsen.

Sjekk takrenner

Om høsten kan løv og gjørme samle seg opp i takrennene og tette igjen nedløpsrøret. Hvis det ligger vann i renna når vinteren kommer, kan dette fryse og føre til sprekker i nedløpsrøret.

– Vann som renner ut av en ødelagt takrenne kan igjen trenge inn i husveggen og gjøre skade på huset, sier skadeforebyggeren.

Se til at alle takrenner leder bort fra grunnmuren. Sjekk også at alle beslag og gjennomføringer er hele og ikke sitter løst. Oppdager du en lekkasje, bør du reparere det med det samme.

Sjekk taktekket

Takpapp har normalt en levetid på omtrent 25 år og takstein oppimot 75 år. Det er likevel lurt å jevnlig sjekke at alt er som det skal, selv om det er lenge igjen av takets anbefalte levetid.

Sjekk at skjøter og gjennomføringer i takpappen ikke spriker eller har forskjøvet seg slik at vann kan trenge inn.

Sett av penger til nødvendig vedlikehold

– Dersom du oppdager skader på taket du ikke får reparert, bør du bytte tak. Har du litt tid kan du sette opp en spareplan, men må du bytte umiddelbart, kan det være du må refinansiere. Uansett er det smart å ta kontakt med banken din, sier Nielsen.