Rekordmange vil kjøpe fritidsbolig i utlandet

– Mange av de som hadde planlagt å kjøpe i utlandet har sittet på gjerdet, men nå er det det høyeste antallet noen gang som ønsker fritidsbolig utenfor Norges grenser, forteller partner i Prognosesenteret, Bjørn Erik Øye.

Både før og under pandemien har antall nordmenn som planlegger å kjøpe «hytte» i utlandet de neste tre årene ligget stabilt med 75.000 husholdninger, nå har tallet økt til hele 113.000 i den ferskeste undersøkelsen om fritidsboliger fra Prognosesenteret.

– Nå får utlandet besøk av nordmenn igjen, det er over 50 prosent flere som planlegger fritidsboligkjøp. Det har vært ventet at dette markedet skulle komme tilbake, men dette er en overraskende vekst, sier Øye.

Svak prisutvikling

Det er Spania som er den største favoritten blant nordmenn når de ser til andre land, og her har prisene på sekundærboliger falt i de store byene. I følge Colliers har prisene i hovedmarkeder som Madrid, Barcelona og Valencia falt med mellom 5 til 15 prosent i 2020.

– I Spania har eiendomsprisene stupt, men ikke i de typiske norske områdene. Hvis du klarer å se litt utenfor stedene hvor nordmenn samler seg, kan du gjøre billige kjøp, sier Øye.

De mest populære områdene for nordmenn ligger i Alicante, Malaga, Kanariøyene og på Mallorca, hvor meglere melder om mer flat prisutvikling.

Ifølge markedsplassen Finn.no er det en kraftig økning i søk etter boliger i utlandet, sammenlignet med under pandemien, men det er fortsatt et godt stykke unna tiden før coronaviruset lammet Norge.

– Trafikken er over dobbelt så høy som på samme tidspunkt i fjor, men likevel vesentlig lavere enn før pandemien, ned med 30 prosent. Det som overrasker oss er at nypubliserte annonser ikke har tatt seg opp mer ennå. Annonserte nyheter har halvert seg målt mot 2019 - og ligger også 18 prosent bak fjoråret, sier produktdirektør for FINN eiendom, Jørgen Hellestveit.

I september 2019 var det over 10.000 boliger til salgs i Spania hos Finn.no, men antallet annonser ble halvert i 2020 og står fortsatt på samme nivå.

– Det handler ikke om flere salg, men få nye annonser. Dette kan henge sammen med at brorparten av boligene ligger i Spania og at mange er avventende med å annonsere i det skandinaviske markedet. Jeg regner med at det vil dukke opp vesentlig flere objekter nå utover høsten, sier Hellestveit.

Etter Spania med 5.500 annonser ligger Frankrike med drøyt 900 boliger, dernest følger Sverige med 400 og Tyrkia med 300 boliger. De områdene det søkes mest etter hos Finn.no er Albir, Marbella og Torrevieja.

Halvert salg

Per-Ivar Strømsnes har drevet Costa Blanca Booking siden 1999, da han flyttet fra Bodø til Albir i Alicante. Pandemien har gitt oppdragsstopp og oppsigelser.

– Det har vært til dels kritisk. Vi har hatt masse eiendommer til salgs, men ikke en eneste kunde. Fra mars til september i fjor var det svart hav, sier Strømsnes på telefon fra Albir.

– Markedet er fortsatt ikke friskmeldt, men nå er vi ganske optimistiske, fortsetter han.

Noen sluttet å jobbe for ham, andre måtte han si opp eller kjøpe ut. De ansatte gikk fra 18 til 7 personer i takt med et salg som også ble mer enn halvert.

– Vanligvis selger vi 80-90 eiendommer i året. I 2020 solgte vi 40. Heldigvis litt dyrere eiendommer, så inntektstapet ble ikke så stort, sier Strømsnes som nylig har ansatt fem nye medarbeidere.

Den normale ferieboligen selskapet selger ligger på mellom 3 og 7 millioner norske kroner.

Priskutt på 20 til 25 prosent

I den populære Alicante-provinsen har det vært mulig å gjøre svært gode kjøp under pandemien.

– Den svake prisutviklingen har betydd at man kan gjøre gode avtaler. Kanskje 20 til 25 prosent under det selger forventet. En bolig til 500.000 Euro kunne gå for 400.000 Euro, forteller Strømsnes.

Han sier flere har villet selge unna kjapt.

– Når det inntreffer slik usikkerhet som under pandemien, så blir markedet nervøst og noen vil komme seg raskt ut og aksepterer en lavere pris, men det generelle markedet har ikke hatt en slik prisnedgang.

– Hvordan ser det det ut fremover?

– Det er åpenbart at gjenåpningen vil slå ut ganske snart. Det kan fortsatt være at man kan gjøre kupp, men de selgerne som har ryggrad og is i magen, vil få de prisene de vil ha. En kraftig etterspørsel vil føre til en prisvekst på kanskje 10 til 20 prosent, sier Strømsnes.

Og prisveksten tror han vil skje i høysesongen nå i høst og til våren neste år.

Kjøper dyrt på Mallorca

Bjørn Kraft har bistått norske kjøpere som ønsker fritidsboliger i Mallorca siden 2009. Ved årsskiftet fortalte han at norske kjøpere glimret med sitt fravær og at volumet hadde falt kraftig i 2020 sammenlignet med 2019. Fra i mai har han derimot fått mer å gjøre.

– Særlig da det ble lettelser i internasjonale reiserestriksjoner i juni og flere vaksinerte nordmenn har kunnet reise igjen. Nesten halvparten av det som selges på Mallorca er til utlendinger. Prisene i high-end markedet, der markedsandelen blant utlendinger er langt høyere, er nå på vei opp igjen etter å ha sett en flat, til svakt økende utvikling under pandemien, sier Kraft.

Han selger stort sett luksusboliger og siden juni har han vært med på salg av eiendom til nordmenn til 300 millioner kroner. Salgene vil han ikke gi noe informasjon om, men det er kun mellom fem til ti salg, dermed er dette nordmenn med mye penger mellom hendene.

Ved nyttår mente Kraft at prisene i high-end markedet skulle opp 10-15 prosent i 2021, og det mener han fortsatt.

– Ja, jeg står fortsatt ved det. De aller fleste meglere i dette segmentet på Mallorca anslår en prisstigning på rundt 15 prosent for 2021.

Prisfest i Sverige

Det er nok mange som nå først og fremst tenker på fritidsbolig i varmere strøk, mens det blir både kaldere og våtere i Norge. Men Sverige kommer på en solid andreplass over steder i Europa folk vil ha sin fritidsbolig.

Ifølge SSB hadde 28.000 skattebetalere eiendom i Spania, mens 20.000 hadde eiendom i Sverige i 2019, som er de nyeste tallene som eksisterer.

– Det er Sverige og Spania som gjelder. Vi har tettest bånd til disse landene og det er ofte nordmenn som selger til nordmenn og det virker mer trygt, sier Øye i Prognosesenteret.

Og selv om nordmenn har vært fraværende gjennom pandemien, har det hatt lite å si for prisutviklingen i Sverige som har økt mer enn i Norge.

– De seneste 12 månedene er den på 16 prosent og gjennomsnittsprisen er på 2,3 millioner. I Sverige har prisene eksplodert og det er fullt trøkk, sier Øye.

I 2020 steg hytteprisene med 5,5 prosent i Norge og omsetningene økte med 36 prosent. Til nå i år har prisene steget med 7,7 prosent sammenlignet samme periode ifjor, ifølge Prognosesenteret.

Mens sjøhytter dro prislasset ifjor, med en prisvekst på 11-12 prosent, er det fjellhytter som overrasket første halvår i år med 16-17 prosents prisvekst sammenlignet med samme periode ifjor, ifølge Eiendomsverdi og Eiendom Norge. Omsetningene første halvår økte med 27 prosent.

30 prosent opp

Leif Fourong i Svensk Fastighetsförmidling selger fritidsboliger til mange nordmenn i populære områder som Fjällbacka, Grebbestad og Strømstad siden år 2000. Han har aldri før sett så sterk prisoppgang som nå.

– I Grebbestad har prisene det seneste året økt med 30 prosent og Strømstad har hatt 15 prosents økning, forteller Fourong som leder Grebbestad-avdelingen.



Når nordmenn nå igjen hiver seg inn i det svenske hyttemarkedet, så er det i en hardere kamp og med en villere prisutvikling enn før.

– Svenskene har tatt over for nordmenn som ikke har fått kjøpt under pandemien. Nedgangen på norske kjøpere har vært 70 prosent, men de seneste ukene har vi begynt å merke større pågang igjen og mange kjøper til neste sommer, sier Fourong.

– 15-30 prosents vekst er enormt?

– Det er ikke så sterk utvikling hvis du tar med årene før. Mellom 2017 til 2019 sto prisene ganske stille, men sjønære hytter som kostet 4 millioner for et drøyt år siden koster nå 5 millioner. Det er et lavt tilbud og stor etterspørsel, sier megleren.

Halv pris



Prognosesenteret anbefaler folk å gå litt forsiktig ut om de nå planlegger å kaste seg rundt å kjøpe fritidsbolig i utlandet.

– Det blir nok full fart det neste halve året og det er mange som ikke tar seg nok tid. Du kan gjøre veldig gode kjøp om du er tålmodig og er villig til å bo litt utenfor de typiske pressområdene med nordmenn i Spania, da kan prisen være det halve, sier Øye.

Når tror han det blir mer å gjøre for arbeidsledige eiendomsmeglere.

– Det er åpenbart at dette markedet vil koke fremover. Jeg tror det kan bli morsomt å være utenlandsmegler.