Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Syverstolen. Andreas Engesviks Fogia Bollo. Eames lounge chair. Fritz Hansen. Kongle-lampe. Fjordfiesta. Gubi.

Gjenkjenner du noe av disse stavelsene er det verdt å lese videre. I Karenslyst Allé kan man nå oppleve svindyre møbler på nært hold. Hva med å smule litt i en Tiki-sofa til nær 70.000 kroner? Eller drikke kaffe og løse verdensproblemer fra Arne Jacobsens «Egget»?

– Målet er å bli for design det Litteraturhuset er for litteratur. Å skape en arena for møbel og interiør, sier daglig leder i A. Huseby møbler, Nils Holby Houge.

DEKORATIV OPPBEVARING: Montana-hyller på veggene i alskens farger. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Konseptet er en kafé innredet med egne designvarer. Hvem er det aktuelt for? Houge lister opp designere, bransjefolk, studenter og andre som interesserer seg for slikt.

Han og konsulent Julie Holst Berntsen viser rundt i lokalet, som ligger vegg i vegg med møbelforretningen i Karenslyst Allé. En liten armé håndverkere summer rundt i arbeid. Hyller monteres og ledninger strekkes. Planter arrangeres. Fra midten av september vil de holde åpent.

GRØNN LUNGE: Uteserveringen kan huse 40 personer. Inne er det plass til 50 gjester. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Alt er til salgs

Kafeen står som eget konsept, men hånd i hånd med den familieeide møbelforretningen. Alt er til salgs. Og med alt menes alt fra lamper til planter, fra keramikk til bestikk, fra sofaer til lenestoler. Houge forteller at det meste kommer til å byttes ut to ganger i året.

– Da vil møblene selges med rabattert pris til medlemmer av vår kundeklubb, sier han.

– Og dette er mer enn en kundeklubb. En møteplass, skyter Holst Berntsen inn.

KONGLEN: PH Artichoke fra Louis Poulsen henger på prominent plass under taket. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

En må heller ikke glemme maten. Den kan naturligvis også kjøpes. Til det aspektet har de fått hjelp av Bølgen & Moi Gruppen, som skal stå for driften.

– Vi kommer til å tilby bruschetta, pasta og salater. Samt kaker fra Oslo Raw og Kakeriet. Og veldig god kaffe og et vinkart satt sammen av Toralf Bølgen, poengterer møbelbutikkens sjef og forteller at de har jobbet med konseptet i ett år.