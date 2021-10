Kaktuser: Trendy, tøffe og lettstelte

Denne artikkelen ble først publisert av HusGlede.no

Kaktuser er tøffe, lettstelte og tåler flere uker uten vann. Det er veldig lite kravstore planter som opprinnelig kommer fra solrike og tørre strøk.

Kaktuser er sukkulenter som lagrer vann i stammen eller i røttene og de kommer i utallige varianter. De fleste kaktuser har pigger som skal beskytte dem mot tørste dyr i villmarken.

Kaktusene var kjempe populære på 70- tallet, og nå er de tilbake for fullt.

1. Lettstelt og flott

Kaktusen er lettstelt og trenger lite vann.

Kaktusen dør av for mye vann. Om sommeren skal den vannes regelmessig, men den skal tørke ut mellom hver vanning.

Det er bedre å vanne en kaktus litt for lite enn litt for mye. Det holder faktisk med å vanne den et par ganger i måneden. Kaktusen lagrer vann i blader og i stengler, og gjennom vinterhalvåret trenger de yderst lite vann.

Hvis du er usikker på om kaktusen din trenger vann kan du putte en trepinne ned i jorda, sitter det gjord fast på pinnen og den virker fuktig skal kaktusen ikke ha vann.



Den liker mye lys og sol, og om sommeren kan du flytte den ut . Gjennom en normal norsk sommer trenger den vann bare et par ganger. Kaktusen er avhengig av god drenering for at røttene ikke skal stå i vann og råtne.

2. Kaktusen kommer ofte med nye skudd

Kaktusen kommer ofte med nye skudd.

En kaktus som heter Optunia er en grønn kaktus som har både gule, hvite og kobber fargede pigger. Den har runde plater som ofte kommer med nye skudd. Dette er en artig kaktus å ha i hus og er særdeles lettstelt.

3. Cowboykaktus

Cowboykaktusen kan bli helt opp til 170 cm høy.

Cowboy kaktusen er den kaktusen som vokser raskest og som blir høy og flott. Den kan bli opptil 170 cm høy, men du må være tålmodig.

4. Blomstrende kaktus

Mange av kaktusene kan få vakre blomster.

Mange kaktuser har blomster i mange ulike fargenyanser. Etter blomstring kan de faktisk få frukt som i en del tilfeller er spiselige, men dette må du være helt sikker på før du setter igang med å spise dem.

På vinteren går kaktusen i dvale og vil helst stå i helt tørr jord. Det holder med en liten dusj med vann en gang i måneden. Hvileperioden for en kaktus er viktig for å danne knopper slik at du kan få blomster på kaktusen din.

5. Hvileperioden

La kaktusen stå på et kjølig gjesterom i hvileperioden.

Kaktusen bør stå så kjølig som 5 til 10 grader gjennom hvileperioden. Den bør stå lyst, inne fra oktober og frem til vårsola kommer fram.

Prøv å sette kaktusen på et kjølig soverom eller et kaldt gjesterom, gjerne i en vinduskarm. Den skal ikke ha noe vann i hvileperioden og roten må være helt tørr.



Når du kommer til slutten av mars dusjer du kaktusen forsiktig et par ganger i uka frem til april/ mai.



Begynn med å vanne forsiktig i begynnelsen, men husk at kaktusen aldri skal stå med vann i skåla/potta. Den skal tørke mellom hver vanning.

Kaktus er en takknemlig plante å ha i hus, og har du først klart å få til å én kan vi nesten garantere at du vil skaffe deg flere.