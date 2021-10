En undersøkelse utført av Kantar på vegne av gjør-det-selv kjeden Byggmax viser at hele 6 av 10 nordmenn tar inn utemøblene for sent. Ved å ta inn møblene for sent risikerer du at møblene går i stykker og at du må handle inn nye møbler neste år.

Høstvask av utemøbler når det er varmt

Mange nekter å slippe sommeren og kvier seg for å pakke bort utemøblene med håp om en siste sommerdag. Da risikerer du at utemøblene utsettes for unødvendig slitasje.

- Mitt beste tips er å klargjøre for høsten så tidlig som mulig, helst når temperaturen er over 10 grader. Utemøbler tåler litt vært og vind, men for å unngå unødvendig slitasje må de tas godt vare på. Vi anbefaler alltid å vaske hagemøblene før de settes bort for sesongen, og da er det en fordel at det ikke er for kaldt i lufta, sier Niklas Hamberg, Norgssjef i Byggmax, i en pressemelding.

Smart stell og oppbevaring

Hvis du behandler hagemøblene riktig, kan de vare i flere i tiår. Ved å reparere småskader med en gang de oppstår og ha gode rutiner for større vedlikehold så øker du levetiden på møbelet betraktelig. Særlig møbler av tre krever vedlikehold og gjennomtenkt lagring.

- Utemøbler av tre bør behandles med treolje og lagres på et passe varmt sted med god gjennomstrømming av luft. Dersom varmen er for høy, kan treverket tørke ut. For mye fukt kan gjøre at treverket råtner, fortsetter Hamberg.

Utemøbler av plast kan gjerne lagres ute under en solid presenning eller lignende, men husk god tilgang til luft og at presenningen ikke ligger helt inntil møblementet. Det er i tillegg viktig å huske på takras når du finner lagringsplass.

Byggmax 6 hagemøbeltips for høsten:

1. Vekk med vannet

Vann tar knekken på alt og du risikerer frostspreng. Vann som fryser utvider seg og kan sprenge alt det fyller. Mye fukt er også grobunn for sopp og råte.

2. Vask rent

Vask alltid møblene før vinterlagring. Bruk riktig såpe til riktig materiale og unngå å bruke høytrykkspyler, da det fører til mer slitasje. Plastmøbler rengjøres best med mild såpe og varmt vann. Butinox kraftvask egner seg godt til møkkete møbler, men kan etse metaller og spesielt møbler av aluminiumen.

3. Fjern mugg og sopp

Alvorlig mugg og soppangrep kan behandles med klorinløsning. Fukt en klut og la den ligge litt på treverket. Virker ikke dette må du frem med sandpapiret for å slipe det bort.

4. Hold liv i treverket

Treverk er i konstant endring, det puster, suger vann og tørker ut. Treverk bør derfor vedlikeholdes ved hjelp av olje, beis eller maling. Noe treverk tåler klima godt. Behandles ikke teak vil møblene få et gråaktig patinert ytre, mens veden inni er frisk. Husk uansett å vaske og skylle treverket. Tørre og sprukne overflates bør slipes.

5. Reparer

Reparer småskader når de opsptår og ha gode rutiner for større reparasjoner. Plastmøbler med nedbrutt overflate kan restaureres med plastrensemiddel og poleringsstålull, eller de kan spraymales. Husk maske. Vask først og avfett plasten. Malte tremøbler kan pusses, grunnes og males med en halvåpen maling som slipper ut fuktighet, uten å flasse.

6. Lagre

Det beste er å lagre hagemøbler tørt, mørkt og kjølig. Bra med lufting, men uten eksponering for vær og vind, kan sikre at du både får det tørt og kjølig. En solid presenning kan gjøre nytten, men pass på at vann og snø renner av, og at særlig tremøbler ikke eksponeres mot marken. Jo tidligere du setter møblene til lagring, jo bedre er det for holdbarheten. Høst- og vintervær er møbelets verste fiende.