- Noe vi merker oss, er økt etterspørsel på 3-roms leiligheter i alle våre regioner - no som kan tyde på at folk ønsker større plass, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal i en pressemelding.

Utleieleiligheter i Oslo

Det kostet i gjennomsnitt 10.254,- kroner å leie en 1-roms leilighet i Oslo i september, dette er en økning på 4,5% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en økning på 2,1%.

En 2-roms kostet i gjennomsnitt 13.466,- kroner, dette er en nedgang på 2% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 2,5%.

En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i gjennomsnitt 16.963,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 0,3%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 1,2%.

- I september rapporterer våre Oslo-kontorer at utleiemarkedet har roet seg etter at studentene og innflyttede arbeidstakere kom i hus, noe som også er normalt for sesongen. Som følge av dette har leieprisene gått noe ned sammenliknet med sommermånedene, og leietakerne kan glede seg over et større utvalg. Det har likevel vært god interesse på våre annonserte boliger, og de fleste boligene ble leid ut i løpet av kort tid med små justeringer i pris, sier regionssjef Siri Anne Bernum Halck.

Utleieleiligheter i Bergen

En 2-roms i Bergen kostet i gjennomsnitt 11.532,- kroner å leie i september, dette er en oppgang på 5,6% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 2,6%.

En 3-roms leilighet kostet nå i gjennomsnitt 13.003,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 5%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 9,8%.

I begynnelsen av september var det høy aktivitet i leiemarkedet i Bergen - og vi endte opp med å leie ut 23 % flere boliger i september enn i august, som normalt er en veldig hektisk måned. Dermed ble september totalt sett en god måned, selv om det stabiliserte seg mot slutten med lavere etterspørsel og redusert omsetningshastighet.Prisutviklingen hittil i år er positiv for alle boligtyper, både i sammenlikning med Covid-19 perioden og fjoråret som helhet.

- Nedgangen j gjennomsnittspriser i statistikken vår for 3- roms leiligheter, er en konsekvens av porteføljesammensetningen og gir ikke uttrykk for reelle endringer i leiemarkedet, sier daglig leder for Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove i pressemeldingen.

Utleieleiligheter i Trondheim

I Trondheim kostet en 2-roms i gjennomsnitt 10.462,- kroner i september, som er en nedgang på 8,3% fra måneden tidligere, og en nedgang på 6,5% sett mot samme måned i 2020.

En 3-roms kostet i gjennomsnitt kroner 15.290, som er en oppgang på 7,8% siden forrige måned, og en oppgang på 5,6% sammenliknet med 2020.

- Det har i september fortsatt vært et aktivt utleiemarked, selv om studentene stort sett er på plass og høysesongen er over. Etterspørselen er blitt høyere på 3-roms leiligheter, noe prisutviklingen viser. Dette kan ha sammenheng med at flere ønsker å ha plass til hjemmekontor, og velger å leie en 3-roms istedenfor en 2-roms som de gjorde tidligere, sier daglig leder for Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan i meldingen.

Utleieleiligheter i Stavanger

En 2-roms koster i gjennomsnitt i september kr 11282,- kroner per måned, som er en oppgang på 4,4 % sammenliknet med samme periode i fjor. En 3-roms kostet i gjennomsnitt 14494,- i september, og dette er en økning på 10,1 % sammenlignet med fjoråret.

Antall ledige boliger i Stavanger på finn.no går ytterligere ned teller i dag 273 boliger. Dette innebærer at trenden med færre ledige boliger i markedet og økende leiepriser fortsetter.

- Vi har stor tro på at leieprisene det kommende året vil øke og antar dette kan være et godt tidspunkt å investere i utleiebolig i vår region, sier daglig leder ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge

Utleieleiligheter på Romerike

Det kostet i gjennomsnitt 7.835,- kroner å leie en 1-roms leilighet på Romerike i september, dette er en nedgang på 6,6% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 25,7%.

En 2-roms kostet i gjennomsnitt 11.009,- kroner, dette er en nedgang på 0,8% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor er det uendret.

En 3-roms leilighet kostet nå i gjennomsnitt 14.045,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 0,6%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 5,4%.

Utleieleiligheter på Nedre Romerike



På Nedre Romerike var det i september størst prisoppgang på 3-roms leiligheter, noe som gjenspeiler etterspørselen. Snittprisene har økt jevnt siden sommeren, og i september kostet det i snitt over 14.000 kroner å leie en 3-roms. Det er også en oppgang på over 5% sammenlignet med samme periode i fjor.

Det er stor betalingsvillighet spesielt for nyere leiligheter med 2-3 soverom, og

for tiden er det for få av disse boligene i markedet. For 2-roms leilighetene holder snittprisen seg fortsatt på i overkant av 11.000 kroner. Periodevis er det mange 2-roms leiligheter til leie i de samme områdene, og da merker vi at snittprisen går noe ned og at man bruker litt lenger tid for å finne den rette leietakeren.

- Høysesongen for boligutleie er normalt sett over for denne gang, men vi opplever fortsatt et bra trykk i markedet og generelt god interesse for de ledige boligene. Vi opplevde et bedre trykk på visninger i september enn i august. Det ferdigstilles en del nye boligprosjekter for tiden, som erfaringsvis bidrar til mye aktivitet og etterspørsel. Dermed tyder alt på det fortsatt vil være et bra tilbud med utleieboliger på Romerike fremover, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen i pressemeldingen.

Utleieleiligheter på Øvre Romerike

Utleiemegleren Jessheim har nå et større antall boliger for utleie enn tidligere, med mange gode objekter å velge mellom.

- Det er økt etterspørsel etter 3- og 4-roms leiligheter med sentral beliggenhet. Det er i tillegg større interesse for ledige boliger frem i tid. Dette tyder på at leietakere forbereder seg for 2022, vi anbefaler derfor de som vet at de skal leie bolig fra januar eller februar å være tidlig ute, sier daglig leder for Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad.

Utleieleiligheter i Asker og Bærum

Det kostet i gjennomsnitt 12.389,- kroner å leie en 2-roms leilighet i Asker og Bærum i september. Dette er en oppgang på 3,4% fra forrige måned, og en oppgang på 11,1% sett mot samme måned i fjor.

For en 3-roms kostet det i gjennomsnitt 15.345,- kroner, som er en nedgang på 3,6% fra forrige måned, og en oppgang på 2,9% sett mot samme måned i 2020.

I Asker og Bærum har utleiemarkedet i september vært rolig, etter en hektisk august måned.

- Vi har fortsatt bra oppmøte på våre visninger. Etter gjenåpningen har vi merket større pågang fra firmakunder, og har leid ut flere store boliger i det øvre

prissjiktet. Dette er gledelig å observere, og er et tegn på at de utenlandske arbeidstakerne er på vei tilbake. Vi har også hatt flere spennende befaringer på store boliger som forventes i markedet senere i år. Leiemarkedet i Asker og Bærum er velfungerende med stabilt tilbud og etterspørsel. Fortsatt er det de objektene med høy standard som tiltrekker seg flest leietakere, sier daglig leder for Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen.

Utleieleiligheter i Drammen

I Drammen kostet det i gjennomsnitt 9.716,- kroner å leie en 2-roms i september, som er en nedgang på 11,4% sammenliknet med august, og en nedgang på 6,5% sammenliknet med samme måned i fjor.

- Trenden fra forrige måned fortsetter med økt pågang av utleiere som ønsker å leie ut boligen sin. Interessen har også tatt seg noe opp fra leietakere og vi opplever god interesse på de fleste utleieobjekter, sier daglig leder for Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

Utleieleiligheter i Østfold

- Det koster i snitt kr 11.539,- å leie bolig i vårt distrikt. Det er en oppgang på 2,3% sammenlignet med samme måned i fjor.

Vi opplever gode og stabile leiepriser i de største byene i regionen, med størst respons på de nye prosjektene med sentral beliggenhet. Etter å ha lagt bak oss en hektisk periode så vil det erfaringsmessig roe seg ned noe nå og frem til jul. Skal man leie ut i januar bør man tenke på å starte prosessen nå, sier daglig leder for Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch Hansen.

Utleieleiligheter i Vestfold

I Vestfold har det vært bra aktivitet i leiemarkedet gjennom sommeren og det samme har vi opplevd i september måned.

Det har vært ferdigstilt noen nye boligprosjekter i Tønsberg hvor vi har hatt en del kunder som har investert for å leie ut. Disse leilighetene er også veldig populære å leie da det er sentralt og nytt.

- I Sandefjord har vi de siste ukene leid ut flere eneboliger og her også etterspørselen vært veldig stor. Vi opplever at eneboliger i Sandefjord er veldig ettertraktet på leiemarkedet. Det gjelder både de litt mindre eldre boligene , men også de mer kostbare som fort koster over 20.000 per måned, sier daglig leder for Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen.