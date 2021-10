Nordmenn blir stadig flinkere til å levere inn el-produkter til gjenbruksstasjoner. Men hva gjør vi med alle produktene vi har liggende hjemme som fortsatt fungerer, men som vi ikke bruker lenger?

En undersøkelse, utført av YouGov på vegne av POWER, viser at 43 prosent av oss selger brukt, men brukbar, elektronikk på finn.no eller lignende sider, mens 23 prosent oppgir at de oppbevarer disse produktene hjemme.

– Det vil si at det ligger enorme mengder med fullt brukbar elektronikk i norske hjem. Dette er produkter som andre kan ha glede av eller som inneholder materialer som viktige å gjenvinne, sier administrerende direktør i Power Norge, Anders Nilsen i en pressemelding.

Mengdene øker

Den norskeide elektronikkjeden har tatt imot el-avfall i sine varehus i flere år, og kan fortelle at mengdene med avfall stadig øker.

– Det siste året har vi samlet inn over 10 000 tonn med el-avfall. Mye av dette kan settes i stand og selges videre, men det krever at det blir satt i system. Dette er vi klare for å gjøre noe med, forteller Nilsen.

11. oktober lanserer el-kjeden tjenesten RePower, som består av en landsdekkende panteordning for brukte elektroprodukter og salg av sertifiserte, brukte produkter gjennom egne RePower-avdelinger og varehus.

Innfører el-pant

Første steg blir å samle inn alle brukbare produkter, som autoriserte teknikere kan kontrollere og sette i stand. Det innføres derfor en panteordning hvor kundene kan levere produkter og få pant i form av poeng de kan benytte til å handle andre ting de trenger. Gjennom den nye panteordningen har POWER som målsetting å samle inn 20 000 tonn brukte elektronikkprodukter i Norden.

– Målet er at panteordningen skal stimulere til at flere leverer inn brukt elektronikk, i stedet for å ha de liggende i skuffer og skap. På den måten bidrar RePower til at de produktene som fortsatt kan brukes blir satt i stand og får en ny eier, at det kastes færre elektriske produkter og at materialer som kan gjenvinnes blir gjort tilgjengelige, sier Nilsen.

I første fase vil det være mulig å motta pant på all elektronikk og hvitevarer, uavhengig om produktet virker eller ikke, kun med noen få unntak som er beskrevet i Powers vilkår. Verdien bestemmes ut fra gitte kriterier. Det betyr at du uansett alltid vil få et minimum antall MyPower-poeng, men verdien på poengene vil øke om produktet vurderes for videre salg. På hvitevarer og TV-er vil det være en flat pant på kr. 100,-, mens det på andre el-artikler, som kjøkkenmaskiner, støvsugere etc., kun tilbys en symbolsk sum i pant.

RePower RePower etableres i Norge, Danmark og Finland og består av en landsdekkende panteordning for brukte elektroprodukter og salg av sertifiserte, brukte produkter gjennom egne RePower-avdelinger og varehus. Kundene får rabattpoeng når de leverer brukt elektronikk. Rabatten kan deretter brukes til å kjøpe nye eller andre brukte varer i Powera varehus. Et eget RePower-varhus etableres på Alnabru i Oslo 11. november.

Skal selge brukt elektronikk for 100 millioner kroner

Videre skal elektronikkjeden satse stort på salg av brukt elektronikk, og sørge for at dette skjer på en trygg måte – med 2 års garanti og 60 dagers åpent kjøp på produktene.

– Vår undersøkelse viser at de viktigste barrierene for at nordmenn ikke handler brukt elektronikk i dag, er frykten for at produktet ikke fungerer som det skal, at det er stjålet samt fraværet av garantier og klage- og returrett. Å tilby tilrettelagt salg gjennom en kjent forhandler, i tillegg til garanti på brukte produkter, vil kunne endre nordmenns syn på kjøp av brukt elektronikk vesentlig, mener Nilsen, som forteller at planen er å omsette brukt elektronikk for 100 millioner kroner det første året.

Alle må begynne et sted

Power-sjefen legger ikke skjul på at de er en del av en bransje med mange utfordringer knyttet til forbruk, avfall og miljø.

– Dette jobber vi kontinuerlig med, og lanseringen av RePower er en begynnelse på noe større som forhåpentligvis kan bidra til å gi elektronikkprodukter et lengre liv, og dermed redusere forbruket av, og miljøpåvirkningen fra, denne typen produkter. Samtidig er dette også en kommersiell satsing for oss. Vi ønsker at kjøp, salg og reparasjon av brukt elektronikk skal stå for en vesentlig del av våre inntekter i fremtiden, avslutter Anders Nilsen.