Test røykvarsleren på hytta i høstferien

Det viser en undersøkelse Ipsos har gjort for Gjensidige. I 2020 registrerte forsikringsbransjen over 2000 branner eller branntilløp i hytter eller fritidsboliger med erstatninger for nær 300 millioner kroner.

I undersøkelsen kommer det også frem at 5 prosent ikke har røykvarsler på hytta. Det tilsvarer cirka 70 000 hytteeiere.

- Det er minst like viktig med røykvarslere på hytta som i egen bolig, sier kommunikasjonssjef Marie Brudevold i Gjensidige i en pressemelding.

-Vær din egen brannsjef



Brudevold forteller at en fritidsbolig normalt er i mindre bruk og at batteriet i røykvarsleren kan ha flatet ut siden sist.

- Det første en bør gjøre er derfor å sjekke om alt er OK, og eventuelt skifte batteri. Uansett er dette noe en bør gjøre en gang i året, sier hun.

Norge er i verdenstoppen når det gjelder branner. Hytteeier har ansvar for at familie og besøkende skal føle seg trygge, dersom en brann skulle oppstå.

Man kan være sin egen brannsjef og forebygge branner gjennom brannvern og opplæring. Dette er særlig viktig til fjells der utrykningstiden for brannvesenet vil være mye lenger enn i tettbygde strøk.

- Hvorfor ikke gjøre brannsikkerhet om til en spennende aktivitet i høstferien? Ta med familien på leting etter gode rømningsveier, og la barna få teste røykvarsler og brannslukker fremfor å bare holde en leksjon selv, avslutter Brudevold.

Huskeliste på hytta:

Sjekk at røykvarsleren virker

Ha minimum en i hver etasje, gjerne seriekoblet

Sjekk at slukkingsutstyr er lett tilgjengelig

Ha alltid ekstra batterier liggende

Sørg for at rømningsveier er OK

Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig

Gå aldri fra levende lys

Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ