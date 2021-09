I en undersøkelse Norstat har utført for Frende sier hele 1 av 3 at de har hatt skadedyr i huset, leiligheten eller på hytta.

- Slike plager er et klassisk høsttegn og hvert år ser vi en økning i henvendelser om skadedyr, sier produktsjef i Frende Forsikring, Øystein Øren i en pressemelding.

Dobling av saker om mus i 2020

I 2020 fikk Norsk Hussopp Forsikring inn 75 prosent av alle henvendelser om mus fra september til januar. Nesten 55 prosent av fjorårets skadesaker om rotter kom i samme periode. Norsk Hussopp Forsikring samarbeider med de fleste norske forsikringsselskap om skadedyrsbekjempelse.

- Vi hadde nesten dobbelt så mange saker om mus i 2020 som året før, og økningen har fortsatt så langt i 2021, sier fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring, Øyvind Magerøy.

Oppussing gir håp

Rett før fellesferien spurte Norstat 1000 nordmenn om de hadde brukt penger på oppussing under koronapandemien. Undersøkelsen ble gjort på vegne av Frende.

- Hele 35 prosent svarer ja på spørsmålet. Det er mer enn 1 av 3 av oss, sier Øren.

- Oppussing er et supert tiltak for å oppdage feil, hull og andre svakheter. Jeg håper mange rotteinnganger har blitt tettet til under storstilt oppussing over hele landet. Det kan redde mange fra angrep fra skadedyr i høst, sier Øren.

Opprydning etter rotteskader kan bli kostbart og omfattende. Foto: Frende Forsikring

Kostbare skadedyr

Rotter og mus yngler både vår og høst. Akkurat nå er det mange som vil inn i norske hus- og hyttevegger. I snitt koster et skadedyrangrep rundt 60 000 kroner, viser tall fra Frende. De verste skadene koster flere millioner å utbedre.

- De skadedyrene vi ser mest av om høsten er mus, rotter og veggedyr, sier Øyvind Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.

- Gnagerne trenger overraskende små åpninger og ofte ender de opp på kjøkkenet til folk. Får du først rotter i hus kan de gjøre stor skade på kort tid, sier Øren i Frende.

Hvis du oppdager rotter og mus på dagtid er det et dårlig tegn.

- Det er tegn på et større angrep ettersom dyrene er mest aktive om natten og helst holder seg skjult, sier fagsjefen.

Tegnene du bør se etter

* Ødelagt isolasjon og ledninger

* Avføringsrester

* Skrapelyder

* Spor

* Lukt

- Hvis du oppdager noe av dette er det på tide å sette i gang tiltak. Start med å gå en runde rundt huset eller hytta og sjekk at alle åpninger er tette, sier Øystein Øren.

Og der nytter det ikke å bare ta et kjapt overblikk. Rådet fra ekspertene er å tette alle åpninger som er større enn seks millimeter.

- Når de først er kommet inn er det helt nødvendig å tette hull mens bekjempelsen pågår. Helst bør du selvsagt ta denne runden før de får etablert seg i det hele tatt, sier Øyvind Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.

Ikke vær et søppelsvin

- Den beste måten du kan tiltrekke deg skadedyr på er å gi dem mat. Og når rottene finner noe å spise, formerer de seg der, sier Øren.

Derfor må du ikke kaste spiselig søppel åpent. Husk også at dyrene spiser nedfallsfrukt, fuglemat og dyrefôr.

- Hold det rent og ryddig rundt deg er det enkle rådet fra oss, sier Øystein Øren.

Ikke sikkert standardforsikringen holder

Det er skader dyrene påfører boligen din, eller lukt fra dem som gjør det til en forsikringssak.

- Forebyggende tiltak og tetting av åpninger slik at skadedyrene ikke kommer inn, igjen er det ingen selskap som dekker. Forsikringsselskapenes jobb er å utbedre skader som har skjedd og videre bekjempe skadedyrene, sier Øren i Frende.

Når du velger hus- eller hytteforsikring er det viktig at du sjekker om du er dekket ved skader forårsaket av rotter og mus.

- Noen selskap dekker dette på standarddekningen, mens mange har dette som tilleggsdekning eller utvidet dekning. Disse må du gjøre et aktivt valg for å få med og de koster gjerne litt ekstra. Sjekk derfor dette før du kjøper, så du ikke står uten en dekning du tror er standard hos alle, sier Øystein Øren.

Tips: Slik unngår du rotter og mus i hus

Gå rundt huset og tett alle små åpninger. En mus trenger bare seks millimeters åpning for å komme seg inn, en rotte rundt det dobbelte. Sjekk spesielt under kledning, rundt hull der ledninger og kabler går inn i huset, samt rundt vinduer og dører.

Tett eventuelle hull med noe som gnagerne ikke kan spise seg gjennom. For eksempel metall- eller hønsenetting.

Hold det ryddig rundt huset, hytta, i garasje og bod. Gnagere kan fint gjemme seg i stabler med bildekk, esker eller ved som står opp mot bodveggen.

Ikke ha mat i utette beholdere i bod eller kjeller.

Hvis du har frukttrær i nærheten av huset ditt, rydd bort nedfallsfrukt. Ikke la det ligge på bakken og friste smågnagerne.

Sørg for at alle søppelspann er skikkelig lukket så ikke rotter og mus får tilgang til matrester.

Ikke søl fuglemat rundt matstasjonen.

Tips: Husk do-vett!

Hvis du kaster ting i toalettet som ikke skal være der fører det til tette avløpsledninger, oversvømmelser, stopp i pumpestasjoner, forurensing av naturen og at rotteplagene øker. Derfor skal du aldri kaste dette i toalettet:

* Matrester

* Q-tips

* Våtservietter

* Fett

* Baby våtservietter (uten unntak)

* Bomullsdotter

* Sminkefjerner

Kilde: Bergen kommune / Hold Norge rent