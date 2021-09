Dette er et blogginnlegg fra Tools.



— Ja, er det snakk om en stålbolt i gods av samme materiale, kan det jo ruste sammen til én enhet, sier Morten Olafsen i Tools-butikken på Kalbakken i Oslo.

Heldigvis finnes det en god del hjelpemidler for å løsne kranglete bolter, og den erfarne TOOLS-mannen tar oss med rundt i butikken for å ta en titt på hva som finnes.

Men før man går på med kjemi, varme, kulde og ulike utdragerverktøy, har han et tips:

— Om du prøver å stramme bolten litt, det er ikke så mye som skal til, så hender det seg at bolten slipper og du får skrudd den ut, sier Olafsen.

Målet er alltid å kunne løsne bolten uten å ødelegge den, så først bør man prøve noen teknikker som ikke ødelegger noe. Det første hjelpemiddelet, er røstløseren.



Steg 1: Rustløser

— Det første man bør prøve er en penetrerende rustløser, sier Olafsen, og trekker fram en boks fra CRC.

Morten Olafsen med rustløser og kjølespray fra CRC. Foto: Delta V

— Det rustløseren gjør, er at den har en pentererende olje som trenger inn i alle åpne punkter og trekker ned i gjengene, gjennom korrosjon og skitt, slik at bolten frigjøres. Dessuten legger den igjen en smørende film som hindrer mer korrosjon, sier han.

Rustløser en er et godt våpen mot bolter som sitter fast, og særlig kombinert med tid. Olafsen anbefaler nemlig å la rustløseren få tid til å trenge ned i gjengene, gjerne flere dager hvis det er mulig.

Han sier også at rustløseren fungerer bra når det er snakk om andre materialer enn stål. Den vil også penetrere gjennom irr og annen korrosjon.

— Hvis jeg har en bolt som er litt vanskelig, lar jeg det gjerne stå et par dager, og går og småsprayer på bolten med jevne mellomrom for å få penetrering, sier Olafsen.



Steg 2: Varme

Det å varme opp bolten slik at godset utvider seg, er et kjent triks for å løsne bolter som sitter fast. Men Olafsen foretrekker induksjonsvarmer framfor tradisjonelle skjærebrennere med acetylen-gass og oksygen. Det er det flere grunner til.

— For det første kreves det et varmekurs for å holde på med skjærebrenneren i arbeidssammenheng. Da er det bedre å investere i en induksjonsvarmer og opprettholde produksjonen de to dagene et slikt kurs vil ta for mekanikeren.

Dessuten gir induksjonsvarmeren en konsentrert varme. Holdes den mot bolten, er det kun bolten som varmes, mens skjærebrenneren vil varme opp et mye større område rundt.

— I forstillingen på en bil, hvor det gjerne er flere gummiforinger, vil disse ødelegges om du bruker acetylen- ogsygen-brenner på en kranglete bolt. Bruker du induksjonsvarmer i stedet, vil du gjerne redde tre av fire foringer.

— Induksjonsvarmeren er dessuten enormt rask. Det tar bare 3-4 sekunder før bolten er rødglødende, sier Olafsen.

Han drar fram en Alesco A80 som sin favoritt. Det er en relativt stor maskin, men likevel en veldig kjekk mellomting mellom de svakere, håndholdte maskinene og de aller største, kraftigste induksjonsvarmerne.

Alesco induksjonsvarmer Foto: Delta V

— Alesco A80 er perfekt for bil, så den finner man gjerne på en god del bilverksteder, i tillegg til andre mekaniske verksteder og i industrien, sier Olafsen.

Induksjonsvarmeren vil fungere like godt enten det er snakk om rust eller irr, men også om det er benyttet en veldig sterk gjengelås som har fått bolten til å sitte fast. Varmen vil gjøre gjengelåsen sprø, slik at det blir lettere å skru ut bolten.

Steg 3: Varme og kulde

Bolten vil gjerne løsne ved hjelp av induksjonsvarmeren, og kanskje med et lite slag med en hammer i tillegg. Men Olafsen har også et annet hjelpemiddel dersom bolten fremdeles sitter fast.

— Det er da man drar fram kjølesprayen. Kulde krymper stålet, og sprayen vil derfor sjokke bolten slik at den løsner og kan skrus ut, sier han.

Kjølesprayen vil gi bolten et kuldesjokk. Det kan være nok til at den løsner. Foto: Delta V

Kjølesprayen er rett og slett en boks med med et nøytralt kjølemiddel som sprayes rett på bolten. Sprayen fra CRC som Olafsen anbefaler, vil utsette bolten for -45 grader og dermed kjøle den raskt ned.

Steg 4: Verktøy

Hvis ikke de tre første stegene fungerer, er det fram med verktøy. Da har man gjerne også kommet så langt at hodet på bolten er deformert eller knekt, men heldigvis finnes det en rekke forskjellige hjelpemidler. Det første Olafsen anbefaler å prøve, er en dor.

—Ofte løsner det ved å slå litt. Om boltehodet er knekt av, blir det gjerne en kant på toppen av gjengepartiet, og der kan man få mothold for doren. Slår man litt der, hender det at det løsner, sier Olafsen.

Nytter det ikke med doren, må man gjerne fram med bormaskin og utdragerverktøy. Her anbefaler Olafsen et kjekt sett fra Ridgid, der det følger med et boreguide som gjør det enklere å får drillet i senter av bolten.

Nyttig verktøy fra Ridgid. Foto: Delta V

— Her kan man også bruke en kjørner for å sette et kjørnemerke der man skal sette boret. Det vil gjøre det enklere å starte boret i senter, tipser Olafsen.

Deretter er det bare å skru inn den koniske utdrageren, som da skjærer seg fast og hjelper deg med å få ut bolten.

Olafsen viser også fram skjærende piper, som er kjekke å bruke når boltehodet er rundet av. Han viser også fram muttersplittere av ulike størrelser, og demonstrerer hvordan de kan splitte en mutter fra bolten slik at bolten frigjøres.

— Det som er viktig å huske på, er at når du går på med vektøy, så ødelegges bolten. Da er den ferdig. Det er derfor jeg anbefaler rustløser, varme og kulde først, og i de fleste tilfeller vil bolten være frigjort i løpet av disse tre første stegene, før du må fram med verktøyet, sier Olafsen.

— Så må man ikke glemme vernebriller når man holder på med disse verktøyene. Metallspon kan plutselig treffe øyet, så ikke slurv med vernebrillene, avslutter Olafsen.