Femdoblingen rapporteres i en fersk rapport fra FNs meteorologiorganisasjon (WMO).

37 prosent av de spurte i en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring forventer og frykter klimaendringer de de bor. Inkludert de som er usikre er det 52 prosent som frykter skade etter klimaendringer.

- Bruk bekymringen din til å sikre eiendommen så godt som mulig. Vi ser stadig flere skader på bolig og bruk, hytte og eiendom etter ekstremvær, sier skadesjef Yngve Høvig i Frende Forsikring i en pressemelding.

Han mener mange skader kunne vært unngått med jevnt vedlikehold og gode forberedelser, for eksempel nå før høststormene kommer.

- Gode rutiner året rundt gjør deg bedre rustet, og det blir mindre å gjøre når været snur. Mange av tiltakene kan du ikke fikse på kort varsel, sier Høvig.

Rådyre naturskader

I 2020 kostet naturskader som storm, flom og skred norske forsikringsselskap over 1,2 milliarder kroner, ifølge Finans Norge. Det var mer enn en dobling fra 2019 hvor summen var 495 millioner kroner.

- De typiske skadene er forårsaket av storm, vind og flom, sier Yngve Høvig i Frende.

Ifølge Norsk Klimaservicesenter er økt temperatur, mindre snø, mer nedbør, styrtregn og flom blant klimaendringene Norge vil merke mest til i årene som kommer.

Her bor de som frykter klimaendringer mest

Så mange svarer at de frykter eller er usikker på klimaendringer:

Oslo – 61 prosent

Midt-Norge – 55 prosent

Østlandet – 54 prosent

Vestlandet – 52 prosent

Nord-Norge – 45 prosent

Sørlandet inkludert Telemark og Vestfold – 44 prosent

Mer redde for jord- og leirskred

Frendeundersøkelsen spurte også 1000 nordmenn om de var blitt mer redde for jord- og leirskred det siste året. 26 svarte ja. Blant menn er bare 16 prosent mer redde, mens 36 prosent av kvinner svarer det samme.

- Vi ser også at det er de som bor på Østlandet, hvor Gjerdrum-katastrofen rammet, som frykter dette mest. 1 av 3 østlendinger har blitt mer bekymret det siste året, sier skadesjef Yngve Høvig i Frende Forsikring.

Ifølge NVE er det på Østlandet og i Midt-Norge at det er flest områder med kvittleire her til lands. I Midt-Norge er imidlertid frykten betydelig mindre enn østpå. I Midt-Norge har 20 prosent, altså færre enn landsgjennomsnittet, blitt mer bekymret sammenlignet med for ett år siden.

Slik sikrer du eiendommen din mot uvær

* Hold sluk, rister og avløp åpne. Fjern rusk og rask fra fjorårets vinter før høsten kommer. Gå over en ny runde når løvet fra trærne har falt ned før vinteren.

* Rens takrennene og sjekk at de er hele. Sjekk at regnvann renner fritt bort fra huset. Tilstoppede eller brukne renner kan skade huset ditt.

* Rydd området utenfor huset ditt. Sikre løse gjenstander som gjerne har ligget ute gjennom fine sommerdager. Fjern utemøbler, løse leker og sikre at gjerder er skikkelig festet. Pakk ned eller sikre trampolinen.

* Sjekk taket etter fjoråret. Ligger huset i et snøutsatt område? Har du sjekket hvordan det ser ut etter fjorårets snøfall? Gå over taket før og se etter sprekker, skjevheter eller brister. Se også godt over hjørner og området rundt pipen. Hvis du finner noe galt, fiks det eller bytt ut ødelagte deler.

* Sjekk trær på eiendommen din. Har du trær på eiendommen, i nærheten av bolig eller uthus? Sjekk at de er rustet for sterke vindkast.

* Fyll opp vedlagrene. Du vil takke deg selv den første mørke fredagskvelden når du bare vil synke ned i godstolen med fyr i peisen. Da er det nedtur å være tom for ved.

* Tett sprekker og hull fra utsiden. Når gradestokken kryper nedover søker mus og gnagere inn. De kommer seg inn gjennom veldig små hull, så gå over bygget og tett igjen gliper og små åpninger.

* Sjekk brannslukningsutstyret. Dette må du ha orden på året gjennom, men det er en fin rutine å sjekke dem som en del av høstforberedelsene. Har du brannalarm i alle rom? Er batteriene i varslerne byttet? Har du brannslukker lett tilgjengelig? Snu det på hodet, sjekk at det ikke er utgått på dato. Og husk å gjennomføre brannøvelse hjemme - det er like viktig som på jobben.