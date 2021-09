Rusta satser denne høsten stort på belysning og utvider sortimentet, først og fremst med taklamper og komplette bordlamper.

Innenfor taklamper introduseres blant annet tre helt nye modeller; Barcelona, Milano og Copenhagen. Her er det fokus på høy kvalitet og gjennomtenkte detaljer. Resultatet – moderne lamper som virkelig skiller seg ut.

Bilbao Foto: Rusta



– Rustakunden har stor interesse for hjemmeinnredning og vi ønsker å være en destinasjon innen belysning også. I tillegg til vårt rimelige basissortiment, tilbyr vi i høst også nøye utvalgte lamper som virkelig fortjener en sentral plass i hjemmet. Selvfølgelig fremdeles til uslåelige priser, sier Malin Lindh, produktsjef hos Rusta i en pressemelding.

Materialer og detaljer som skiller seg ut

Taklampe Rotterdam Foto: Rusta

Flere av Rustas belysningsnyheter har spennende overflater og materialer som virkelig ligger i tiden. Rottinglampen Hanoi er en taklampe som er tilgjengelig i både fargen natur og svart – som skapt for å passe inn i høstens naturnære innredning.

For de som liker den klassiske stilen finnes metallampene Rotterdam og Oxford med fine detaljer.



Blant bordlampene skiller den blanke modellen Riga seg litt ekstra ut med sin myke runde form. Lampen finnes i blank hvit og kromet metall. Modellen Bilbao i frostet glass med trefot, er en lettplassert lampe som sprer en koselig glød.

Kubbelys, Kronelys og Telys - alle LED-batteridrevne. Foto: Rusta

Koselig belysning og batteridrevne lys

Jo flere lyskilder, jo koseligere blir det!

Blant høstens lampenyheter er den røde tråden farger og mønstre som kan leve videre lenge. Bordlampen Vasa har en fot i keramikk med en matchende skjerm i fløyel, og passer like godt i vinduskarmen som på nattbordet.

Den populære lampen Berlin med glasskuppel, kommer i et nytt fargevalg til høsten. For de som foretrekker mønstre finnes det flere alternativer, slik som zebramønster og høstens blomsterprakt fanget i mønsteret boudoir.

Utvalget av batteridrevet belysning øker, og blant nyhetene finnes både lykter og naturtro lys.

Et perfekt valg for de som liker den koselige følelsen av levende lys, men som ønsker et tryggere alternativ som varer i mange sesonger.