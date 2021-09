Nå står vinteren for tur, og vinteren er normalt en periode hvor strømprisene er betydelig høyere enn om sommeren.

– Enova hadde tidligere et tydelig mandat på energieffektivisering, men det ble fjernet av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fra Venstre. Elektroforeningen forventer at Arbeiderpartiet mente alvor med sitt budskap om at det nå er vanlige folks tur, og at Enova igjen får et tydelig oppdrag på dette området, sier sier Frank Jaegtnes, adm.dir i Elektroforeningen (EFO).

- Enova bør bidra



Arbeiderpartiet har gått til valg på at det nå er vanlige folks tur. Da bør noe av det første de gjør i regjering være å stramme opp Enova, og stille krav om at minst 1 milliard kroner årlig skal tilfalle forbrukerne og tiltak som gjør at norske hjem blir mer energismarte.

- Vi har utarbeidet 10 tips som kan hjelpe vanlige folk med å redusere strømregningene fremover. Noen av disse koster ingenting å gjennomføre, mens andre har en kostnad. Den kostnaden bør Enova bidra til å dekke, og det håper vi en ny regjering sørger for, sier Jaegtnes.

Elektroforeningens 10 tips for lavere strømregning

1. Skru av lyset når du forlater et rom

Kanskje det eldste strømsparetipset i boka? Det er fortsatt mye å hente, særlig om du bor i en leilighet eller et hus hvor det ikke er byttet til LED. Visste du at lys står for 10 % av strømregningen i en gjennomsnittshusstand?

2. Lukk vinduene når du står opp

Mange liker å sove med vinduet åpent, og det er lett å glemme å lukke det når en står opp. Kald trekk fra et åpent vindu gjør at oppvarming tar lengre tid og krever ekstra effekt. Å lukke vinduet når en står opp gjør at det trengs mindre energi for å få opp temperaturen i din leilighet eller hus.

3. Dusj litt kortere – eller bytt til sparedusj

Mange forbinder sparedusj med et dusjhode som det nesten ikke kommer vann ut av. Nå er imidlertid disse blitt langt bedre, så kanskje et bytte er tingen for deg som liker en lang dusj? Oppvarming av varmtvann er en av de store energiforbrukene i de fleste boliger.

4. Senk innetemperaturen

Tenk over om du trenger du å ha det like varmt på alle rom. Kanskje er det ett eller flere rom som ikke trenger varme. Og de fleste kan senke innetemperaturen med to grader uten at det går utover komfortnivået.

5.Bytt gamle panelovner med nye – eller ta i bruk smartkontakter

Gamle panelovner som står på like mange grader døgnet rundt er en av de største energityvene i norske hjem. Å bytte disse i nye panelovner med wifi eller annen styringsmulighet er noe mange vil spare mye strøm på. I stedet for å la panelovnen stå på hele døgnet, kan du stille den inn slik at det er så varmt du ønsker når du er hjemme, mens den skrur seg av eller ned mens du sover eller er på jobb. Om du ikke ønsker å kjøpe nye panelovner finnes det også smartkontakter som kan tas i bruk for å gjøre gamle ovner smarte.



6.Oppgrader termostaten på varmekablene

Som med panelovnene har mange varmekabler som leverer lik varme gjennom hele døgnet. Det er selvfølgelig ikke nødvendig at disse står på mens du er på jobb, eller når du sover. Med en moderne termostat er det ingen problem å styre dette.

7.Bytt til moderne LED-belysning

Ved å bytte fra gamle lysrør eller halogenpærer til moderne LED-belysning kan strømforbruket til lys reduseres med opptil 90 %. Det gjør dette tiltaket til et av de mest lønnsomme energisparetiltakene man kan gjennomføre i bygg. Kanskje et lurt sted å begynne?

8. Installer solceller på taket

Produser din egen strøm. Ikke bare slipper du å kjøpe dyr strøm, men du slipper også å betale nettleie og elavgift. Solceller har blitt mye billigere enn tidligere, og med høy strømpris er nedbetalingstiden kortere enn noen gang.

9. Gjør huset energismart

Vi har alle sett Remareklamen som gjør narr av smarthus. Men du trenger ikke talestyrt smoothiemaskin for å få et energismart bygg. I dag finnes det løsninger i de fleste prisklasser som kan bidra til at leiligheten eller huset ditt blir energismart. Styring av lys og varme er ofte det billigste og mest effektfulle tiltaket. La et styringssystem sørge for at lys og varme kun er på når det trengs – så slipper du å tenke på det.

10. Spør fagfolk om hjelp

Er du usikker på hvor du skal begynne, eller vurderer du en større oppgradering? Da kan det være lurt å be en elektriker komme på befaring for å gjøre en gjennomgang og en energikartlegging.