- Dette må endres dersom baderommene skal kunne fungere for fremtidens behov.

Det sier en av verdens største sanitetsprodusenter, Geberit, i en pressemelding.

En ny undersøkelse gjennomført av YouGov for sanitets- og møbelprodusenten Geberit, viser at det er lagt opp strøm i nærheten av toalettet på mindre enn hvert fjerde norske baderom. På nye baderom, som er bygget eller pusset opp i løpet av det siste året, er tallet 29 prosent. Dette kan bli et problem i fremtiden, når mange av forbrukernes ønsker til baderommet vil være avhengig av nettopp strøm ved toalettet.

En strøm av ønsker



– I den nye undersøkelsen ser vi at nordmenn har mange ønsker til baderomsløsninger som krever elektrisitet ved toalettet. At så mange nye baderom ikke får installert strøm ved toalettet nå, blir et problem lenger frem i løypa. Forbrukerne vil da ikke få dekket sine behov, og dersom de vil gjennomføre allikevel, blir det uforholdsmessig dyrt, forklarer Odd Skriden, produktsjef i Geberit.

Den nye undersøkelsen viser at på sitt fremtidige baderom ønsker 38 prosent av nordmenn seg berøringsfri toalettskylling, 30 prosent et dusjtoalett, 42 prosent en funksjon for luftavsug i toalettet og 23 prosent et toalett med orienteringslys. Alle disse funksjonene krever strøm ved toalettet.

Dyrt å installere strøm i etterkant

Geberit mener det er viktig å tenke på at selv om det ikke er et behov i dag, kan det bli behov for strøm i nærheten av toalettet i nær fremtid, noe rådgivere, rørleggere og el-installatører bør være mer oppmerksomme på.

– Det koster kanskje noen hundre kroner ekstra å klargjøre for strøm i nærheten av toalettet når man først er i gang med å få installert strøm på det nye baderommet. Det kan derimot fort bli en helt annen pris hvis man må rive fliser og støpe på nytt. Dette er en viktig prioritering, for selv om man ikke trenger strøm i dag, for eksempel til et dusjtoalett, så er baderommet fremtidssikret til den dagen det blir aktuelt, sier Odd Skriden.

Når bad planlegges, er det viktig å tenke på fremtidige behov også. Foto: Geberit

Hos landsforeningen for elektrobedriftene, Nelfo mener man at det er viktig å fokusere på fremtidige elinstallasjoner i baderommet:

– Når nye baderom bygges er det krav om et visst antall stikkontakter, avhengig av størrelsen på baderommet og hvilke produkter som skal settes inn der. Installasjonsbedriftene følger en standard, NEK 400, ved slike installasjoner. Regelverket for elektroområdet er slik at installasjonen skal være laget for forutsatt bruk og ivareta alle forhold på installasjonstidspunktet, sier Jon-Steinar S. Hanstad, direktør for teknisk seksjon i Nelfo.

Han forklarer at dialog er viktig.

– Det vil derfor være nyttig for kunden å informere elektrikeren om eventuelle fremtidige planer. Å montere nye uttak i baderom enten til elektrisk toalett eller andre apparater kan være vanskelig å få til. Dette er fordi det er membraner i baderommet for å forhindre fuktskader. En samtale om fremtidige uttak med elektrikeren vil gjøre det lettere å realisere nye installasjoner i fremtiden, sier Hanstad.