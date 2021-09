På Hyttemessen på Hellerudsletta til helgen skal Miljøtak AS presentere en diskret og effektiv solcelleløsning som kan integreres i torvtaket på hytta.

- I 2021 har norske strømpriser satt stadig nye rekorder, og ekspertene har spådd at toppene langt ifra er nådd. Det gjør at avkastningen på å investere i et solcellepanel på hytta også når nye høyder, skriver Miljøtak i en pressemelding.

Panel integrert i torven



Miljøtak AS har utviklet en solcelleløsning for hytter med torvtak, hvor panelene kan integreres i selve torvtaket. På den måten unngår man overdimensjonerte og sjenerende solcelleanlegg med mye gjenskinn, som går på bekostning av omgivelsene i hytteområdet.

En stor utfordring ved bruk av torvtak, er å sikre at taket er 100% tett. Det har Miljøtak løst ved å benytte sin egen helsveisede miljømembran som underlag. De har også løst problematikken rundt at gresset på torvtak skyggelegge solcellene, noe som gjør at strømproduksjonen blir redusert. Miljøtak leverer en komplett løsning som inkluderer panelovervåkning.

Miljøtak AS benytter paneler fra REC Solar som er tilpasset det norske klimaet, og som gir lite gjenskinn. Microinverteren fra Apsystems har en innebygget panelovervåkning som gjør at solcellepanelet til enhver tid kan produsere. Det gjør også at man kan forvente inntil 10% høyere produksjon gjennom året. Pakken inkluderer også egen app som viser sanntidsproduksjon på alle solcellepanelene.

Batterilagring

Miljøtak AS prøver i disse dager ut en løsninger for batterilagring som vil gjøre det mulig å ta vare på overskuddet og benytte dette i tiden på døgnet hvor det ikke er sol. Med batteri kan det også være mulig å lade om natten og benytte overskuddet når strømmen er dyrest. Fra 2022 vil det komme en ny effekttariff på nettleie, noe som vil slå positivt ut for dem som har installert batteri. Miljøtak AS ønsker å få bedre oversikt over driftskostnadene ved bruk av batterilagring før de tilbyr denne løsningen til sine kunder.