- Etter en periode der vi har vært innestengte og har hatt en begrenset bevegelighet, lengter vi nå etter å åpne vårt sinn, skriver Nordsjö i en pressemelding.

- Fargeeksperter i malingsprodusenten AkzoNobel-konsernet,, der Nordsjö er et av varemerkene, har sammen med ledende, internasjonale designspesialister gjennomført omfattende trendforskning. Den viser at vi opplever et sterkt behov for å ta steget ut igjen, oppleve naturen og verden rundt oss - vi ønsker å ha en ny optimistisk innstilling til alt, sier Nordsjö.

Livlig og lyst

I 2022 kommer livlige farger og lyse toner etter en periode der nøytrale og dempede farger har dominert – det er godt mulig det er en gjenspeiling av vårt behov for positivitet.

Bright Skies er frisk, åpen og god for sjelen. En vitaliserende nyanse som fører inn naturens positive effekter og gir nytt liv til alle våre boareal. Det er også en farge som fungerer med en mengde andre nyanser, fra myke nøytrale til glade og lyse farger.

- Omfavne nye ideer



- I År 2022 vil Bright Skies hjelpe oss med å omfavne nye idéer og drømmen om en ny framtid", sier Ann-Charlotte Linde, nordisk fargesjef i Nordsjö.

-Fargen speiler den grenseløse himmelen over oss, hvilket gir oss rom for å omdefinere holdningen til våre hjem, naturen, kunsten og måten vi lever på. Vi tror på å gi mennesker sjansen til å skinne gjennom fargers uendelige muligheter til å vise hvem man er.



Sammen med Årets Farge presenteres fire fargepaletter inspirert av våra interiørers skiftende rolle, og som gir oss en mulighet til å gi våre hjem en følelse av Bright Skies:

Greenhouse colours

Greenhouse colours Foto: Nordsjö





– La oss feire naturens positive egenskaper for vår helse og velbefinnende, med friske grønne og blå farger, som holder oss i kontakt med den naturlige delen av verden. I landlige miljøer kan disse fargene komplettere omgivelsene og i bymiljøet hjelper de oss med å kjenne på samhørigheten med naturen.

Workshop colours

Worhshop colours Foto: Nordsjö





– Når en boenhet raskt må bytte rolle fra hjem til kontor, eller en plass for studier, trenger vi fleksible rom. Sammen med Bright Skies kan fargepaletten "Workshop", med sin kombinasjon av lyse og oppløftende nyanser, hjelpe oss med å skape en inspirerende bakgrunn uansett aktivitet.

Studio colours

Studio colours Foto: Nordsjö





– Vi trenger alle et sted der vi kan lade batteriene og bli inspirert; en plass med distanse fra hverdagen. Gjennom å male veggene med disse bleke rosa, røde og oransje farger - sammen med med Bright Skies - kan rommet få en behagelig og trygg stemning.

Salon colours

Salon colours Foto: Nordsjö





– Gjør dine omgivelser om til en tom canvas, klar for å omfavne nye idéer. Skap en følelse av åpenhet med myke hvite og dempede toner, som både er friske og forente.