Fargekartet byr på tre unike paletter, som skaper rom hvor det er ekstra godt å være sammen.

Farger påvirker oss. De kan roe oss ned, påvirke sinnet eller kick-starte kreativiteten.

- I Jotun er vi fascinerte over hvordan fargene vi omgir oss med påvirker sansene og former hverdagen, sier Lisbeth Larsen, global fargesjef i Jotun, i en pressemelding.

– Ved å introdusere nye farger får hjemmet en herlig, fornyet atmosfære. En farge løftes alltid av en annen farge. Dette utforsker vi i vårt nye fargekart Together, sier Larsen.

– Det handler om visuell komfort, og Jotun har et stort fargeteknisk laboratorium som gjør våre kreative fargekonsepter om til unike fargeresepter, forteller hun stolt. – I en periode med hjemmekontor hadde jeg kjøkkenbenken full av Lady-spann, og malte opp fargeprøver i jakten på de riktige nyansene. Fargedesign handler om å prøve seg frem, inntil fargen er perfekt.

Resultatet av all innsats er nå klart for lansering. Fargekartet Together gir deg 12 helt nye farger som presenteres i kombinasjon med utvalgte nyanser fra Jotuns rikholdige arkiv. Gled deg over totalt 28 farger, vakkert presentert i tre fargepaletter; Embrace, Playful og Cherish.

Fargekartet lanseres i Oslo i september, og vil senere også lanseres i Skandinavia, Europa, Midtøsten, Sør-øst Asia og Kina. Fargesjef Lisbeth Larsen og hennes kolleger ser frem til en travel og spennende høst med møter som forener farger og mennesker. Foto: Jotun

1. Embrace – Skap rom for verdifulle øyeblikk

Naturlige farger og elementer gir rom for unike øyeblikk, og nye minner kan ta form.

– Gode minner kan vekkes til live med farger, sier Lisbeth. – En gulbeige tone kan bringe oss tilbake til mormors kjøkken, og blågrått kan gjøre at sommerminner fra hytta strømmer tilbake til oss. Slik kan farger være med på å skape verdifulle øyeblikk.

Fargepaletten «Embrace» har rustikke nyanser av jord og stein som oppfordrer oss til å finne roen, kjenne trygghet og oppleve gleden i det enkle. Tonene spenner fra rustrødt, til gult, blågrått og gulbeige. En dynamisk og fargerik palett, som samtidig er avstemt og behagelig.

Fargepaletten | Rustikk, rå og ærlig

1875 SANS | En gyllen, beige tone – mild og anvendelig

1303 OBSERVE | En gulbeige tone – et perfekt gyllent innslag

0280 CARAVAN | En gulbrun okertone – perfekt balansert

1909 KALKOKER | En lun okertone – genuin og dempet

11130 SHADE | En varm, gråbeige tone – jordnær og naturlig

1876 HVIT TE | En gyllen, beige tone – den perfekte base

12179 EMBRACE | En myk terrakottatone – raus og omsluttende

1259 RUSTY | En brent terrakottatone – rustikk og ærlig

5516 IRON BLUE | En blågrå tone – en røff kontrast

– Kombiner de varme, brente terrakottatonene 1259 Rusty og 12179 Embrace med blåtonen 5516 Iron Blue for en røff kontrast, eller med den gråbeige 11130 Shade for et mer dempet uttrykk, foreslår Lisbeth. Den naturlige okertonen, 1909 Kalkoker, er vakker både mot terrakotta og blågrått. Den kan også danne en gyllen kontrast til de gulbeige 1303 Observe og 0280 Caravan.

Fargene i denne paletten får en ekstra dimensjon når du maler med LADY Pure Color, som gir veggene et supermatt og eksklusivt utseende. Unik fargegjengivelse fremhever et sobert og sanselig uttrykk.

Foto: Jotun

2. Playful – Frihet til å være kreativ og full av glede

Kombinert med teft og selvsikkerhet, kan fargene gripe tak i sansene og skape glede.



– Denne paletten med kraftfulle og klare farger, fylt av optimisme og håp, går rett til hjertet. Det handler om å slippe kreativiteten løs og gi nye fargekombinasjoner en sjanse, oppfordrer Larsen.



Behovet for å uttrykke seg med livlige farger og gi hjemmet et personlig preg, vokser seg stadig sterkere. Vi kan være vågale, eksperimentere, og overraske i vår innredning. Mange vil trives i et kreativt interiør med oppmuntrende turkis og grønn, glade solfylte gultoner og nyanser av oppløftende lavendel.



Fargepaletten | Leken, kreativ og drømmende

7236 CHI | En krittende hvit tone – en crispy kontrast

6383 IMAGINE | En livlig, turkis tone – for frihet og drømmer

6384 WISH | En frisk, turkis tone – håpefull og kreativ.

6084 SJØSMARAGD | En grønnlig, turkis tone – vakker som en edelsten

8565 HOPE | En frisk, grønn tone – et pust av vår

0125 PALMETTO | En gyllen, grønn tone – frodig og leken

20186 LAVENDER TOUCH | En støvet lavendeltone – med hint av grått

1775 FRESH PASTA| En frisk, gul tone – energisk og glad

10235 SOMMERSOL |En glad, gul tone – solrik og innbydende

3377 SLATE LAVENDER |En dempet, lilla tone – for spennende interiører



De tre turkise tonene 6383 Imagine, 6384 Wish og 6084 Sjøsmaragd er skapt for å være vakre sammen. Ved å tilsette en dose gult i form av friske 10235 Sommersol, eller et innslag av den vårlige grønne 8565 Hope, vil du oppleve nye energier i rommet.



– Lavendeltoner, som 20186 Lavender Touch, er en viktig tendens, sier Larsen. I møte med grønt, skaper støvet lavendel et spennende interiør. Det samme kan sies om lavendel og gult, mens kritthvite 7236 Chi er en tidsriktig kontrastfarge.



– Det handler om å våge og drømme stort, leke og slippe fargene inn, sier Lisbeth. Et lekent interiør stimulerer et kreativt sinn. Hvis du ønsker å fornye en møbelskatt, panelvegger, dører eller lister er LADY Supreme Finish det opplagte valget. Den finnes i fire ulike glansgrader som gir spillerom for en kontrastrik eller ensartet stil.

Foto: Jotun

3. Cherish – Rom for samtaler, refleksjon og samhold

Duse, beroligende farger og myke overflater inviterer til gode samtaler og refleksjoner.



Lyse jordfarger og dempede nyanser med referanser til sandstein roer sinnet, klarner tankene

og gir rom for personlige uttrykk. I tider med usikkerhet er duse og naturlige farger en påminnelse om at hjemmet er selve ankeret i tilværelsen, vår lune havn.



– Paletten kjennetegnes av behagelige farger. Lyse og dempende, samtidig varme og omsluttende. I kombinasjon med luftige tekstiler og myke overflater skapes en komfortabel stemning.



Fargepaletten | Diskret, elegant og omsluttende

1376 FROSTRØYK | En lun, grålig hvittone – for lyse, varme innslag

12180 PRESENT | En dempet, greige tone – forfinet og tilstedeværende

12181 SOFT COMFORT | En lun, gråbeige tone – varm og omsluttende

12182 GENTLE WHISPER | En rødlig, greige tone – diskret og varm

20185 FRIENDLY PINK | En støvet, rosa tone – omsorgsfull og rolig

20184 THOUGHTFUL | En støvet, rosa tone – vennlig og dempet

2011 ANTIQUE BRASS | En gyllen, ferskenrosa tone – elegant og vakker

2040 LYS GRANITT | En gyllen, rosa tone – naturlig positiv

8281 PALE LINDEN | En dempet, grønn tone – skaper ro og luft

Støvede nyanser skaper et diskret, mykt og elegant interiør. For sømløse overganger, vil kombinasjoner av de dempende rosatonene 12182 Gentle Whisper, 20184 Thoughtful og 20185 Friendly Pink være et sikkert valg.



Fargene 12180 Present og 20181 Soft Comfort er ganske enkelt en uovertreffelig kombinasjon for et nøytralt og greige uttrykk. Hent gjerne inn gladere rosa impulser i form av Lys Granitt og Antique Brass, like fine på vegg som på møbler. Velkjente 1376 Frostrøyk bidrar med et lyst bakteppe, og kan kombineres med alle fargene i paletten.



Når du maler med lyse nyanser i rom som er utsatt for slitasje, er LADY Wonderwall det opplagte valget. Malingen har unike egenskaper, som gir en robust og flekkavvisende overflate, slik at veggen holder seg vakker lenge.

Foto: Jotun

Fargevalget er personlig

Fargepalettene gjenspeiler tendenser vi ser innen design og interiør. Når du kombinerer fargetoner fra én og samme palett, er du sikret et helhetlig og stilsikkert fargeuttrykk.



– Mange opplever at de liker én palett ekstra godt, sier Lisbeth, som er rask med å legge til at du gjerne må kombinere farger på tvers av palettene.

– Fargevalget er personlig, og det viktigste er at du velger de fargene du vet du vil trives med. Fargene som skaper den stemningen du ønsker for deg og dine, avslutter hun.